В Киеве на Южной Борщаговке неизвестный нападает и бьёт людей

Неизвестный напал на женщину в одном из подъездов на Южной Борщаговке. Видео опубликовал паблик dtp.kiev.ua в фейсбуке, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как вслед за женщиной в подъезд вошел неизвестный, ударил ее, а после скрылся.

Женщина же побежала вперед, чтобы укрыться в углу от нападавшего.

В комментариях киевляне начали обсуждать инцидент.

«Поэтому, заходить в подъезд с незнакомыми, не стоит», «ага давайте у всех будет паранойя..», «Это только начало... С 1 апреля второй этап мед. реформы... Их будут больше, по всей Украине... Печалька... И жах...», «Учится нападать. Потом в руках будет молоток и грабежи», «Глушите на месте без копов! Я сделаю так же для твоей мамы», «Удирает, аж пятки сверкают. Ну откуда столько дебилизма . Ещё и думает, что не поймают))», «Шлёпнул по сраке с ладошки... потерпевшая доставлена в больницу в критическом состоянии с сотрясением мозга 😂😂😂», «Я часто думал, устроить засаду таким, а потом словить на горячем и оторвать душу», «Прописные истины не заходи с незнакомыми в подъезд.», «Поменять руки в место ног и наоборот», – пишут в сети пользователи.

Напомним, что взрыв прогремел в Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского (Троещина). ЧП случилось в ночь на 24 февраля в отделении Таскомбанка. Взрыв прогремел около 01:55, но вызов на линию «102» поступил около 03:20.

Жители соседних домов, рассказали, что услышали громкий хлопок, но что именно и где произошло, было не понятно. Только через полтора часа стало известно, что эпицентр взрыва находится в отделении Таскомбанка.

В результате взрыва задние получило серьезные повреждения, но банкомат, который и был целью злоумышленников, остался целый. К счастью, обошлось без пострадавших.

В #Киеве на #Южной #Борщаговке неизвестный нападает и бьёт людей Кто узнает нападавшего, сообщите в 102. Будьте внимательны и осторожны. Gepostet von dtp.kiev.ua am Sonntag, 23. Februar 2020

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