У Києві біля метро через несправну каналізацію проїжджаючі машини буквально тонуть у воді

У Києві на вулиці Володимира Брожко б'є вода з-під землі. Каналізація не справляється через сильний дощ. Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Поблизу зі станцією метро Сирець з підземелля побігла вода. Місцеві кажуть, що так часто відбувається, коли опади трохи більше норми», – розповіли в мережі.

В коментарях кияни пояснили, через що таке могло статися, а також почали порівнювати столицю з індійської провінцією під час дощів.

Поплыли по Брожко 🏊‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 23. Februar 2020

«Можливо із-за будівництва метро, біля перехрестя на Белицкой, біля Тата Аллессио і біля бювету величезні калюжі на всю проїжджу частину. У місцях, де йде будівництво станції і підземний прохід до станції Сирець», «там завжди так», «сьогодні особливо проїхати складно ... пару днів тому зливову каналізацію чистили вздовж всієї Білецької», «З ранку їхав, звернув увагу - по асфальту річки і озера, зливостоки не працюють, бідні пішоходи ховаються за зупинками. Просто індійська провінція в період дощів. П. с. - окремий привіт дол_оебам, які в таку чудову погоду їздять без світла, або маминим тюнерам, повставлявших в фари синенькі диодики за 3 грн., і вважають, що їх помітно», «Таке собі джакузі», «Гейзер», «Раптом звідки не візьмись нізвідки не взялося», – відзначили користувачі мережі і місцеві жителі району, де почалося «повінь».

Нагадаємо, що президента України Володимира Зеленського просять звільнити Віталія Кличка. Відповідна петиція з'явилася на сайті президента.

«Щогодини Кличко і його «команда» розкрадають мільйони гривень!!! На незаконному будівництві так званого пішохідно-велосипедного моста між парками «Хрестоподібний» і «Володимирська гірка» викрадені з бюджету міста Києва понад 500 мільйонів гривень, на так звану «реконструкцію» Київського зоопарку – понад 1 мільярд гривень, реконструкцію Шулявського мосту – понад 1 мільярд гривень на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар – понад 1,7 мільярда гривень!!!», - пише автор петиції Віталій Черняховський.

Поблизу із станцією метро Сирець із підземелля побігла водичка. Місцеві кажуть, що так відбувається частенько, коли опади трохи більші за норму😁 Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 23. Februar 2020

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