Скільки буде коштувати і коли почне працювати

У Києві незабаром почне працювати єдиний електронний квиток на метро і наземний транспорт

Їм можна буде оплатити поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері і навіть в міській електричці. Про це повідомили на сайті Київської державної адміністрації.

Важливо відзначити, що електронний квиток не прив'язується до певного виду транспорту.

"Це усталена практика у багатьох європейських містах. Кожен пасажир враховує необхідну йому кількість поїздок на місяць, може не тільки контролювати власні транспортні витрати, але і економити на вартості кожної поїздки", – розповіла директор Департаменту економіки і інвестицій КМДА Наталя Мельник.

Послуга електронного квитка стартує з 1 квітня цього року.

Вартість електронного квитка буде відрізнятися в залежності від кількості поїздок. Наприклад, ціна буде змінюватись в залежності від 46, 62, 92 або 124 поездкок в місяць.

Так, квиток на 46 поїздок коштуватиме 290 гривень, на 62 поїздки вже 390 гривень, на 92 поїздки – 575 гривень, а квиток на 124 поїздки – аж 770 гривень.

Безлімітний проїзд по електронному квитку буде коштувати 1300 гривень.

Крім того, з 1 квітня почне працювати і "туристичний" проїзний квиток на день, або декілька діб. Вартість його буде стартувати від 100 гривень.

Нагадаємо, що на Подолі затримали таксиста, який грабував п'яних пасажирів. 36-річний заарештований – громадянин іншої держави. Поліцейські встановили, що він таксував вулицями нічного Києва на своєму Opel і спеціально шукав людей у стані алкогольного сп'яніння. Знайшовши їх, горе-таксист пропонував підвезти людей, які були напідпитку.

«До названого жертвою адресою він ніколи не довозив, а просто грабував і викидав посеред дороги. Останній і фатальний для грабіжника злочин стався на вулиці Братській, де він забрав у чоловіка мобільний телефон і виставив посеред вулиці», – розповіли в поліції.

Також під час обшуків в квартирі псевдотаксиста, а також в його опелі було знайдено двадцять мобільних телефонів, гаманці, сумки, навушники, годинник, прикраси та інші цінні дрібниці пасажирів. Походження всіх цих речей затриманий пояснити не зміг.

Нагадаємо, школяр відправив у лікарню 16 дітей під Києвом: подробиці НП

Як повідомляла Politeka, двоє дітей пропали по дорозі в школу в Києві: що відомо

Також Politeka писала, що ПП в поїзді "Київ-Бердянськ" прикувало жінку до лікарняному ліжку: "Прямо на голову..."