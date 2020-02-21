На Подолі затримали таксиста, який грабував п'яних пасажирів

Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ Оперативний», передає Politeka.net.

36-річний заарештований – громадянин іншої держави. Поліцейські встановили, що він таксував вулицями нічного Києва на своєму Opel і спеціально шукав людей у стані алкогольного сп'яніння. Знайшовши їх, горе-таксист пропонував підвезти людей, які були напідпитку.

«За названою жертвою адресою він ніколи не довозив, а просто грабував і викидав посеред дороги. Останній і фатальний для грабіжника злочин стався на вулиці Братській, де він забрав у чоловіка мобільний телефон і виставив посеред вулиці», – розповіли в поліції.

Також під час обшуків в квартирі псевдотаксиста, а також в його опелі було знайдено двадцять мобільних телефонів, гаманці, сумки, навушники, годинник, прикраси та інші цінні дрібниці пасажирів. Походження всіх цих речей затриманий пояснити не зміг.

Також, патрульні інформують, що затриманий таксист мав спільника, який займався розблокуванням телефоном, щоб отримати доступ до Інтернет-банкінгу. Він списав кошти з карток потерпілих.

Наголошується, що суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

«Не дивуйтеся, якщо вдень знову побачите його десь. До речі, це одна з причин, чому громадянин іншої країни приїхав в Україну», – додали в паблике «Київ Оперативний».

В коментарях українці почали обговорювати інцидент з таксистом і його злочину.

«За розбійні напади стаття не передбачає ніяких інших санкцій окрім утримання під вартою! Суддя явно порушив законодавство! Феодальне держава!», «Слава Україні і самому гуманному суду – ура ура ура», «Безвиз з Грузією варто переглянути», «тематичні Номери», – відзначили користувачі мережі.

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