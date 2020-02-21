Які дороги в столиці сьогодні слід об'їжджати

Рух у Києві утруднений через велику кількість заторів

Вранці в п'ятницю, 21 лютого, на вулицях Києва утворилися затори. Також перекрито Південний міст. Про це повідомляє прес-служба “Київавтодор”, повідомляє Politeka.net.

На Троєщині проблеми з проїздом на вулицях Будищанській, Лисковській, Оноре де Бальзака, Каштановій та Електротехнічній.

На Оболоні пробки на вулиці Богатирській, Малиновського та на проспекті Героїв Сталінграда. Також важко швидко проїхати вулиці Іллєнко, Дегтярівській і Білоруській.

В пробках доведеться постояти і на проспекті Правди, вулицях Кирилівській, Скляренко та Вишгородській.

У центрі транспорт стоїть поблизу Залізничного вокзалу. Невеликі затори утворилися на вулицях Малій Житомирській, Великій Житомирській та Володимирській, а також на бульварі Шевченка, вулиці Софіївській. Ускладнено рух на бульварі Лесі Українки та вулиці Старонаводницькій.

Також важливо відзначити, що 21 лютого на столичному Південному мосту частково обмежили рух транспорту до 16:00. Крім того, з 21:00 21 лютого до 05:00 24 лютого також буде обмежено рух транспорту.

Зараз на мосту ведуться аварійні роботи на деформаційних швах.

Нагадаємо, що цього тижня у Києві у Святошинському районі міста на Академмістечку не працював світлофор, з-за чого утворилася величезна пробка. Автобуси стали посеред дороги, а легкові авто намагалися маневрувати навколо них.

В мережі почали обговорювати сталося напередодні увечері.

«Так все ясно і просто. Якщо не працює світлофор, треба дотримуватись дорожніх знаків) проблем не повинно було бути))», «Прокладок просто стало більше, ніж водіїв... овердо***їх стало, я б сказав.... Є і дебіли в таких ситуаціях, коли при зеленому світлі стоїш перед перехрестям, бо він зайнятий, а якийсь дебіл сигналить тобі ззаду з усіх сил, щоб 3 метри проїхати і встати посередині перехрестя і не дати проїхати іншим.... Дебіли думають тільки про себе... Так і живемо», – кияни обурюються в коментарях.

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