В мережі показали, як змінилася вулиця Хрещатик у Києві за 100 років
Хрещатик для киян – місце культове, для гостей столиці – одна з головних міських визначних пам'яток, мастхев для відвідування. SQ показав історичні кадри головної вулиці міста Києва.
Хрещатик – це вулиця довжиною трохи більше 1300 метрів, яка з'єднує Європейську та Бессарабської площі.
Хрещатик у 1888 році
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Хрещатик у кінці XIX-го століття
Хрещатик в кінці XIX-го століття
Трамвай на Хрещатику на рубежі XIX-XX століть
Хрещатик на початку ХХ століття
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у 1949 році був практично відновлено
Хрещатик початку 50-х
Хрещатик у 70-х і 80-х
Демонстрація на Хрещатику, 1980-і роки
Сучасний Хрещатик
Нагадаємо, що архів київських фото з висоти пташиного польоту опублікували в мережі. У мережі показали Київ з висоти пташиного польоту в 1918 році. Фотографії були опубліковані в групі Клуб корінного киянина в Facebook.
Знімки були зроблені c повітряної кулі німецькими фотографами. Вони приїхали в Київ разом з армією країн Троїстого союзу.
Також ми писали, що у мережі показали, як просувається будівництво Великої окружної дороги у Києві. В Києві певний час тривають роботи над будівництвом Великої кільцевої дороги до вулиці Богатирської.
У планах будівельників завершити будівництво відрізку дороги до кінця року. Завдяки цьому відрізку дороги транзитний транспорт рухається через Київ, зможе потрапити з перехрестя Великої окружної з Мінським шосе на вул. Богатирську, минаючи найбільш завантажені вулиці міста – площа Шевченка, вулицю Полярну й інші вулиці Оболонського району, а також об'їхати Малу кільцеву дорогу.
Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.
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