Найбільш впізнаване місце в Києві на фото важко вгадати

В мережі показали, як змінилася вулиця Хрещатик у Києві за 100 років

Хрещатик для киян – місце культове, для гостей столиці – одна з головних міських визначних пам'яток, мастхев для відвідування. SQ показав історичні кадри головної вулиці міста Києва.

Хрещатик – це вулиця довжиною трохи більше 1300 метрів, яка з'єднує Європейську та Бессарабської площі.

Хрещатик у 1888 році

Хрещатик у кінці XIX-го століття

Хрещатик в кінці XIX-го століття

Трамвай на Хрещатику на рубежі XIX-XX століть

Хрещатик на початку ХХ століття

Хрещатик у роки війни

Хрещатик у 1949 році був практично відновлено

Хрещатик початку 50-х

Хрещатик у 70-х і 80-х

Демонстрація на Хрещатику, 1980-і роки

Сучасний Хрещатик

Нагадаємо, що архів київських фото з висоти пташиного польоту опублікували в мережі. У мережі показали Київ з висоти пташиного польоту в 1918 році. Фотографії були опубліковані в групі Клуб корінного киянина в Facebook.

Знімки були зроблені c повітряної кулі німецькими фотографами. Вони приїхали в Київ разом з армією країн Троїстого союзу.

Також ми писали, що у мережі показали, як просувається будівництво Великої окружної дороги у Києві. В Києві певний час тривають роботи над будівництвом Великої кільцевої дороги до вулиці Богатирської.

У планах будівельників завершити будівництво відрізку дороги до кінця року. Завдяки цьому відрізку дороги транзитний транспорт рухається через Київ, зможе потрапити з перехрестя Великої окружної з Мінським шосе на вул. Богатирську, минаючи найбільш завантажені вулиці міста – площа Шевченка, вулицю Полярну й інші вулиці Оболонського району, а також об'їхати Малу кільцеву дорогу.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, водіїв автобусів у Києві застукали за непристойним заняттям, скандальні фото

Також Politeka писала, що школярка таємничо зникла в Києві: батьки не знаходять собі місця, фото зниклої