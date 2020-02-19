19 лютого у Дарницькому районі міста Києва трактор в'їхав у маршрутку

Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net.

«На Привокзальній трактор «прийшов» у гості до маршрутці # 545. Інформація про постраждалих встановлюється», – повідомили у мережі.

В коментарях кияни почали бурхливо обговорювати інцидент з трактором і маршрутним автобусом.

«Пасажири, напевно, про*рались», «Водила дрібниця вважав, ай не дай бог гривню недодали... Або 'тракторець' закушував», «Трактор явно ж не перевищив швидкість.... Або водала трактора заснув.... Або водій маршрутки різко здав назад....», «Хотів ущипнути за попу, але щось пішло не так», «А не*іг було різко гальмувати!», «А як так можна.», – написали в мережі.

На опублікованому кадрі видно, як трактор буквально зім'яв зад автобуса, чому випало заднє вікно. Пасажирів всередині салону на фото немає.

Як ми раніше повідомляли, у Києві розгорівся скандал через водіїв громадського транспорту, справляющих нужду прямо на свої автобуси. Сумна ситуація зі столичними автобусами привернула увагу громадськості після того, як в мережі з'явилися відповідні фотографії. На фотографіях можна побачити, як двоє чоловіків, судячи з усього – водій і кондуктор, справляють нужду прямо на автобус.

Нагадаємо, що в мережі показали, як просувається будівництво Великої окружної дороги у Києві. В Києві певний час тривають роботи над будівництвом Великої кільцевої дороги до вулиці Богатирської. Саме зараз на місці тривають роботи з розширення дорожнього полотна і його посилення. Будівельники розширили проїжджу частину основної траси під заїзди і з'їзди з мосту. Сюди завезли тонни піску і щебеню. Працює спецтехніка.

Зазначимо, що ділянка майбутньої дороги від вул. Богатирській в напрямку Оболонського проспекту і проспекту Героїв Сталінграда нині повністю потопає у смітті. Кияни на цьому місці утворили велику несанкціоноване звалище.

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