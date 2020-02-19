На камеру потрапив грабіжник, який намагався викрасти авто прямо з парковки

Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався на вулиці Боголюбова, Софіївська Борщагівка.

«На камеру відеоспостереження потрапив відеозапис з спробою злодія викрасти автомобіль марки Nissan. Сподіваємося, його знайдуть і пояснять, що так заробляти неправильно», – повідомили у мережі.

«З далека схоже стела протирає, перед дорогою, світло як Божим днем, страх втрачено остаточно.», – почали обговорювати побачене в мережі кияни.

Нагадаємо, що ми писали про те, що в Києві затримали двох іноземців, які заволоділи автомобілем таксиста. Грабіжники побили таксиста і відібрали у нього гроші і мобільні телефони, після чого зникли з місця злочину на цьому ж таксі.

Авто потерпілого таксиста невідомі залишили в одному з дворів неподалік від місця злочину.

В Солом'янське управління поліції в Києві повідомили про інцидент на вулиці Борщагівській. Молоді чоловіки побили таксиста, після чого заволоділи його автомобілем.

Правоохоронці з'ясували, що 46-річний потерпілий приїхав на виклик, припаркував авто і вийшов на вулицю чекати клієнта. У цей момент до нього ззаду підбігли незнайомці, повалили на землю і почали бити. Під час побиття, таксисту зламали стегнову кістку. Після цього злочинці сіли в його авто і поїхали.

Зараз потерпілий знаходиться в лікарні.

Нагадаємо, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння почав стріляти по перехожих. Інцидент стався на вул. Турчанінова у Білій Церкві Київської області.

Обставини справи з'ясовували слідчі. Чоловіка, подпадавшего під опис заявника, затримали. У нього був пістолет за поясом.

На камеру відеоспостереження потрапив відеозапис із спробою злодія викрасти автомобіль #Nissan. Сподіваємося, його знайдуть та пояснять, що так заробляти неправильно. Софіївська Борщагівка, вул Боголюбова Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 19. Februar 2020

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