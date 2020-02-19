14-річна Альбіна Марченко пішла з дому і досі не повернулася

Як передає Politeka.net, про це у своєму Telegram-каналі поінформувало спільнота "Київ оперативний".

Повідомляється, що підліток безслідно зник вчора, 18 лютого, і до цих пір вона не повернулася додому.

В публікації сказано, що Альбіні Марченко на вигляд 13-14 років, її зріст 170 см і у неї повна статура, русяве волосся до плечей.

Перед зникненням 14-річна Альбіна Марченко була одягнена в чорну куртку, темні джинси і рожеву шапку.

"При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Альбіни просимо телефонувати за номером "102", - йдеться у публікації.

Також в спільноті Київ оперативний опублікували фотографію зниклої дівчинки, яка може допомогти в пошуку дитини.

Раніше ми писали про те, що в Харкові з дитячої лікарні №19 втік 15-річний Вячеслав Єрьомін. Ситуацію посилює те, що зниклий дитина страждає від психічного розладу

Про зникнення підлітка повідомили лікарі лікарні на Великій Панасовській, де дитина проходив обстеження з 6 лютого.

За інформацією медиків, підліток може бути в районі ТРЦ «Україна», станцій метро «Студентська» і «Академіка Барабашова».

Прикмети: був одягнений в помаранчеву футболку, чорні штани, темну куртку і білі кросівки.

В поліції просять всіх, у кого є яка-небудь інформація про розшукуваного, повідомити про це за телефонами (057) 712-50-22 - чергова частина, (095) 659-73-95 - ювенальна превенція (Каріна Володимирівна) або 102.

Також ми розповідали, що в Києві розшукують 16-річну дівчинку. 27 січня 2020 Боднар Ліберті року пішла з навчального закладу і безслідно зникла, з тих пір про неї немає ніяких звісток.

Прикмети зниклої: на вигляд дівчинці 16-17 років, зріст 165 сантиметрів, середня статура, світло-русяве волосся. Була одягнена в темну куртку, блакитні джинси і чорні уггі.

Нагадаємо, в Києві таємничо зникла юна дівчина.

Як повідомляла Politeka, поліція знайшла 14-річну дівчинку, яка зникла під Києвом шукали півроку, фото.

Також Politeka писала, що мати з 3-річною дитиною таємничо зникли в Києві, рідні поза себе: фото зниклих