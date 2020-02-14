На дорогах через різке потепління буде колапс

У Києві на вихідних синоптики обіцяють потепління

На цих вихідних в Києві зимові морози відступлять. Температура повітря вдень триматиметься вище нуля. Про це пише Politeka.net з посиланням на сайт weather.com.

15 лютого, в суботу, буде хмарна погода. Вранці киян чекає невеликий дощ зі снігом. Температура повітря вдень буде близько +4 градуси, а вночі не опуститься нижче 0 градусів.

16 лютого, в неділю, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Повітря вдень прогріється до +5 градусів, а вночі стовпчик термометра опуститься до +2 градусів. Також буде сильний вітер.

Відзначимо, що, за даними українського гідрометцентру, у понеділок і у вівторок, 17-18 лютого, в Києві денна температура може зрости до +10.

Нагадаємо, що в житловому будинку в місті Біла Церква почалася екстрена евакуація. У четвер, 13 лютого, в підвалі п'ятиповерхівки під Києвом знайшли тротил. Жителі повідомили про небезпечну знахідку в поліцію і рятувальників. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю.

Евакуація здійснювалася для того, щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків. Також працівники аварійної служби відключили постачання газу. Вже ближче до восьмої вечора всі евакуйовані жителі повернулися у свої квартири. Їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що в Києві з власником авто стався неприємний інцидент на парковці. 12 лютого він припаркував свій автомобіль на платній парковці за адресою О. Пчілки, 3А. 13 лютого вранці, підходячи до свого авто, побачив, що немає номерних знаків.

Він додав, що викликав поліцію, яка намагалася зв'язатися з власником автомобіля, після чого прийняла заяву і поїхала. Після цього, заявив у поліцію, в свою чергу, залишив свій номер охоронцеві паркування, щоб поспілкуватися з вандалом.

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