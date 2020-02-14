В Киеве на выходных синоптики обещают потепление

На этих выходных в Киеве зимние морозы отступят. Температура воздуха днем будет держаться выше нуля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сайт weather.com.

15 февраля, в субботу, будет облачная погода. Утром киевлян ожидает небольшой дождь со снегом. Температура воздуха днем будет около +4 градуса, а ночью опустится не ниже 0 градусов.

16 февраля, в воскресенье, синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух днем прогреется до +5 градусов, а ночью столбик термометра опустится лишь до +2 градусов. Также будет сильный ветер.

Отметим, что, по данным украинского гидрометцентра, в понедельник и во вторник, 17-18 февраля, в Киеве дневная температура может возрасти до +10.

Напомним, что в жилом доме в городе Белая Церковь началась экстренная эвакуация. В четверг, 13 февраля, в подвале пятиэтажки под Киевом нашли тротил. Жители сообщили об опасной находке в полицию и спасателям. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.

Эвакуация осуществлялась для того, чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий. Также работники аварийной службы отключили поставку газа. Уже ближе к восьми вечера все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что в Киеве с владельцем авто случился неприятный инцидент на парковке. 12 февраля он припарковал свой автомобиль на платной парковке по адресу О. Пчілки, 3А. 13 февраля утром, подходя к своему авто, увидел, что нет номерных знаков.

Он добавил, что вызвал полицию, которая пыталась связаться с владельцем автомобиля, после чего приняла заявление и уехала. После этого, заявивший в полицию, в свою очередь, оставил свой номер охраннику парковки, чтобы пообщаться с вандалом.

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