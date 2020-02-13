Неповнолітній Олександр Скуба безслідно зник ще десять днів тому

Як передає Politeka.net, про це поінформувала прес-служба поліції Києва.

За інформацією силовиків, юнак Олександр Скуба десять днів тому вийшов зі свого будинку і до сьогоднішнього дня не повернувся.

Відомо, що останній раз неповнолітнього бачили 4 лютого.

На вигляд Олександру 17-18 років. Зріст близько 175 сантиметрів, середньої статури. Особлива риса - пофарбоване світле волосся.

За інформацією прес-служби, перед зникненням Скуба Олександр був одягнений у куртку темно-синього кольору з написом «Міліція», джинси блакитного кольору, чорні кросівки, червону толстовку з капюшоном і в'язану шапку сірого кольору.

«При наявності будь-якої інформації про можливе місцеперебування Олександра, повідомте по телефону спецлінії поліції «102», - резюмували правоохоронці у своєму зверненні.

Раніше ми писали про те, що в Харкові з дитячої лікарні №19 втік 15-річний В'ячеслав Єрьомін. Ситуацію з втечею посилює той факт, що він страждає психічним розладом.

Про зникнення підлітка повідомили лікарі лікарні на Великий Панасовской, де В'ячеслав Єрьомін проходив обстеження з 6 лютого.

Підліток може бути в районі ТРЦ «Україна», станцій метро «Студентська» і «Академіка Барабашова».

Прикмети: був одягнений в помаранчеву футболку, чорні штани, темну куртку і білі кросівки.

В поліції просять всіх, у кого є яка-небудь інформація про розшукуваного, повідомити про це за телефонами (057) 712-50-22 - чергова частина, (095) 659-73-95 - ювенальна превенція (Каріна Володимирівна) або 102.

Також ми розповідали, що в Києві розшукують 16-річну дівчинку. 27 січня 2020 Боднар Ліберті року пішла з навчального закладу і безслідно зникла, з тих пір про неї немає ніяких звісток.

Прикмети зниклої: на вигляд дівчинці 16-17 років, зріст 165 сантиметрів, середня статура, світло-русяве волосся. Була одягнена в темну куртку, блакитні джинси і чорні уггі.

Нагадаємо, в Києві таємничо зникла юна дівчина.

Як повідомляла Politeka, поліція знайшла 14-річну дівчинку, яка зникла під Києвом шукали півроку, фото.

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