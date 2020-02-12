У Куренівському парку жінки розпивали алкоголь на очах у дітей

Дві киянки були захоплені в Куренівському парку за пубьличным розпиванням алкоголю. Фото з місця події розмістила жінка, яка побачила, що відбувається, Катерина Ремньова в паблике "Куренівка" на Facebook, повідомляє Politeka.net.

За даними свідка, жінки були з маленькою дитиною і подавали йому своєю поведінкою небажаний приклад.

«Обуренню немає меж!!! Гуляла вчора з дитиною в Куренівському парку. Стоять дві "матусі", курять, бухають, поруч дитина, хлопчик, років 5-ти (переймає на майбутнє необхідні навички), захотів в туалет, його відправили поруч на галявину. Хлопчик, побачивши мене, інших людей, розстебнув ширінку, дістав все необхідне і зробив свої справи абсолютно без сорому (видно, не в перший раз)», – поділилася очевидиця подій.

Вона додала, що її вкрай обурило не лише сам факт того, що робив дитина, а те, що він справляв нужду на будівлю туалету.

«Як у матусь не вистачило мізків сказати дитині обійти будівлю й зайти всередину, а не мочитися зверху на туалет? Жінки, давайте з самого маленького віку виховувати наших синів такими, яких мужів ми б хотіли бачити біля наших дочок. Адже саме за таких матусь потім виростають чоловіки, які, уподібнюючись песикам, мітять кожен стовп в окрузі! Ганьба таким мамам (якщо їх так можна назвати)», – уклала Катерина Ремньова.

В коментарях кияни обурюються з приводу інциденту.

«На даний момент туалет не працює і це дитина, якого терпіти не можна. Я вони курять або п'ють, це не Ваша справа. Можна було щось сказати, але не виставляти фото», «поруч кафе, ресторани, заправка, і багато іншого, де є туалети і з дитиною там не відмовлять. Це в двох кроках...», «Туалет взагалі закритий. І малий зробив все правильно. Ну а те що матусі вирішили бухнути і покурити під час прогулянки з дитиною – це звичайно дно. Днище.», «Ці панянки реально подають в суд і виграють, а Катерині штраф!», «у першу чергу вона виклала адміністративне правопорушення то є «куріння і розпивання спиртних напоїв у громадському місці » хто заплатить штраф так це ці матусі , якщо піти на принцип ще і справление потреби в громадському місці можна пришити», – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, НП в метро Києва: чоловік впав на рейки, перші подробиці

Як повідомляла Politeka, тарифи довели до відчаю десятки тисяч жителів під Києвом: термінове звернення до Зеленському

Також Politeka писала, масштабний страйк паралізував центр Києва, дороги перекриті: перші подробиці і кадри