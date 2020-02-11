У Києві поліцейські затримали чоловіка, який робив розбої з допомогою медпрепарату

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

«Зловмисник поїв постраждалих сильнодіючими препаратами, після чого вони втрачали не тільки свідомість, але і цінні речі. У результаті двоє чоловіків перебувають у лікарні, третій - помер. Фігурантові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – розповіли в поліції.

В поліцію прийшли кілька киян, які стали жертвами розбійного нападу біля станції метро Лісова. Постраждалі розповіли, що напередодні познайомилися з чоловіком, який запропонував випити разом з ним. Під час розпиття вони втрачали свідомість, а прийшовши до тями, виявили крадіжку грошей, документів і гаджетів.

Винуватцем виявився 34-річний мешканець Деснянського району, більше того, він вже має судимість за хуліганство.

«Після перегляду відео з камер спостереження ми встановили особу та затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Нам він зізнався, що біля станції метро Лісова знайомився з перехожими, пригощав їх алкоголем і пропонував запити енергетиком, в якій підмішував сильнодіючий медичний препарат. Коли жертва втратила свідомість, забирав речі і тікав. В даний час доведено причетність його до трьох епізодах», – розповіли поліцейські.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції проводиться досудове розслідування, розпочате за ч. 2 (розбій) Кримінального кодексу України. Оскільки серед трьох постраждалих один помер, то в подальшому можлива перекваліфікація на ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Для цього потрібна експертиза.

В мережі почали бурхливо обговорювати інцидент з таблетками.

«Познайомилися невідомо з ким і пішли з ним бухати, мені от цікаво, чим думали? Своя ж безпечність і призвела до такого результату.», «Знайомому в каві коли щось підсипали, трохи не помер», «От до чого доводить любов до випивки...», – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, що два будинки горіли у селищі Немішаєво. Про пожежу у приватному двоповерховому житловому будинку по вулиці Ворошилова пожежникам повідомили 10 лютого близько двох годин дня. За вказаною адресою направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Займання почалося в прибудові до житлового будинку, після чого вогонь перекинувся на будинок. В результаті пожежі вогнем знищено прибудову до будинку на площі 8 м2, всі речі і майно, яке було всередині, а також пошкоджено перекриття житлового будинку на загальній площі 4 м2.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, у Києві дівчину з хлопцем загрожує шість років в'язниці, фото: «відібрали телефон і...»

Також Politeka писала, як виглядав Київ з висоти пташиного польоту сто років тому: неймовірні фото