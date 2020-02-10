В мережі показали, як виглядає Чорнобиль в лютому 2020 року

У лютому цього року місту Прип'яті виповниться 50 років, як його заснували. Нещодавно у нього повернулися евакуйовані жителі, щоб привітати рідне місто з ювілеєм. Вони зробили багато фотографій, які потрапили в мережу.

Зараз на вулицях Прип'яті багато бродячих тварин, а також у лісах мешкають дикі тварини, рисі та дикі пси. На закладах можна побачити старі вивіски радянського часу, які трохи подивилися, але все одно передають дух того часу. Все іржаве і покручене передає дух Чорнобиля, в якому ніхто не живе.

Зазначимо, що Прип'ять заснували в 1970 році, а вік його жителів на час Чорнобильської катастрофи не перевищував 27 років. Тому місто назавжди залишиться молодим.

Також ми писали, що в Прип'ять жителі повернулися через десятки років. Колишні жителі міста Прип'ять, розташованого всього в декількох кілометрах від Чорнобильської атомної електростанції. Після Чорнобильської катастрофи вони вперше приїхали в покинуте місто, щоб відсвяткувати його 50-річчя з дня заснування.

Місто Прип'ять було засноване 4 лютого 1970 року для працівників, які обслуговують АЕС. Зону відчуження в київській області відвідала делегація, в яку здебільшого входили евакуйовані городяни. Деякі з них не відвідували Прип'ять з дня катастрофи.

Нагадаємо, що надзвичайно тепла зима призвела до того, що багато тварин не лягли в сплячку в Чорнобилі. Наукові співробітники заповідника відзначили надзвичайну аномалію у зв'язку з дуже теплою зимою.

Нагадаємо, стало відомо, як змінився Чорнобиль за 30 років, опубліковані фотографії.

Як повідомляла Politeka, Прип'ять скалічили за тиждень до річниці трагедії на ЧАЕС.

Також Politeka писала, як виглядає саме моторошне місце Прип'яті.