Рятувальники дістали з зливної ями голого киянина
Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самостійно вибратися вже не зміг.», – повідомляють очевидці.
Рятувальники ДСНС швидко дістали і повезли відігрівати цього хлопця, тому що швидка допомога довго їхала.
З рахунків українців в ПриватБанку зникають гроші: "забрали майже все", деталі скандалу
Безсоромна Чехова блиснула формами в крихітному купальнику: Позаздрить навіть Кардаш'ян
Юна дочка Полякової показала "звірине" обличчя: "Не бачила ще таких!"
Вчені зробили дивне відкриття: артефакти давнини знаходять сотнями, "замість моря була..."
Користувачі мережі бурхливо обговорюють побачене в коментарях.
«Донателло, чи це ти?», «Бідний хлопчик. Одні знімають, інші в коментарях насміхаються.», «Бідний хлопчик-наркоманчик, вже і обдолбаться не можна, щоб курям на сміх не виставили.», «Знову Пеннівайз за своє взявся», «ким би не був той чоловік, але ніхто не має права виставляти відео з ним без труселей.», «Жах якийсь...це ж чиясь дитина....як таке може бути? Якийсь первісний лад...люди зливних ямах😔😔😔», «»Тут вже очно))) Якщо ваша вечірка не схожа на це, тоді не кличте мене)))», «Воно дістали. Фух терь не буду боятися цього злого клоуна», «Як же нудно я живу», – пишуть в мережі.
Нагадаємо, що українці влаштували бійку в літаку лоукостера SkyUp Airlines. Літак не міг злетіти з-за того, що одного з пасажирів намагалися зняти з борту з-за того, що він був нібито п'яний. У мережі обговорюють інцидент у літаку.
«Для мордобою причин не було, але ситуація типова в усьому світі. Якщо він напився перед польотом, то невідомо, де він шукав вихід на перекур», «Якщо потрібно було вивести пасажира з літака, то це має робити виключно поліція! Пасажир сидів, нікого не чіпав. Тому, ці удари кулаками і вибиті зуби – справжній кримінал! Тепер поліція має порушити кримінальну справу і віддати під суд цього злочинця, який напав на пасажира! За таке світить приблизно 5 років!», – написали в мережі.
Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.
Як повідомляла Politeka, у Києві дівчину з хлопцем загрожує шість років в'язниці, фото: «відібрали телефон і...»
Також Politeka писала, як виглядав Київ з висоти пташиного польоту сто років тому: неймовірні фото