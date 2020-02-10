Рятувальники дістали з зливної ями голого киянина

Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самостійно вибратися вже не зміг.», – повідомляють очевидці.

Рятувальники ДСНС швидко дістали і повезли відігрівати цього хлопця, тому що швидка допомога довго їхала.

Користувачі мережі бурхливо обговорюють побачене в коментарях.

«Донателло, чи це ти?», «Бідний хлопчик. Одні знімають, інші в коментарях насміхаються.», «Бідний хлопчик-наркоманчик, вже і обдолбаться не можна, щоб курям на сміх не виставили.», «Знову Пеннівайз за своє взявся», «ким би не був той чоловік, але ніхто не має права виставляти відео з ним без труселей.», «Жах якийсь...це ж чиясь дитина....як таке може бути? Якийсь первісний лад...люди зливних ямах😔😔😔», «»Тут вже очно))) Якщо ваша вечірка не схожа на це, тоді не кличте мене)))», «Воно дістали. Фух терь не буду боятися цього злого клоуна», «Як же нудно я живу», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що українці влаштували бійку в літаку лоукостера SkyUp Airlines. Літак не міг злетіти з-за того, що одного з пасажирів намагалися зняти з борту з-за того, що він був нібито п'яний. У мережі обговорюють інцидент у літаку.

«Для мордобою причин не було, але ситуація типова в усьому світі. Якщо він напився перед польотом, то невідомо, де він шукав вихід на перекур», «Якщо потрібно було вивести пасажира з літака, то це має робити виключно поліція! Пасажир сидів, нікого не чіпав. Тому, ці удари кулаками і вибиті зуби – справжній кримінал! Тепер поліція має порушити кримінальну справу і віддати під суд цього злочинця, який напав на пасажира! За таке світить приблизно 5 років!», – написали в мережі.

На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самотужки вибратися вже не зміг. Рятувальники #ДСНС швидко дістали та повезли відігрівати цього хлопця, бо швидка щось довго їхала. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 10. Februar 2020

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