Спасатели достали из сливной ямы голого киевлянина

Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«На Лыбидской какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) достали прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог.», – сообщают очевидцы.

Спасатели ДСНС быстро достали и повезли отогревать этого парня, потому что скорая помощь долго ехала.

Пользователи сети бурно обсуждают увиденное в комментариях.

«Донателло, ты ли это?», «Бедный мальчик. Одни снимают, другие в комментариях насмехаются.», «Бедный мальчик-наркоманчик, уже и обдолбаться нельзя, чтобы курам на смех не выставили.», «Опять Пеннивайз за своё взялся», «кем бы ни был то человек, но никто не имеет права выставлять видео с ним без труселей.», «Ужас какой-то...это же чей-то ребенок....как такое может быть? Какой-то первобытный строй...люди в сливных ямах😔😔😔», «»Тут уж очно))) Если ваша вечеринка не похожа на это, тогда не зовите меня)))», «Оно достали. Фух терь не буду бояться этого злого клоуна», «Как же скучно я живу», – пишут в сети.

Напомним, что украинцы устроили драку в самолете лоукостера SkyUp Airlines. Самолет не мог взлететь из-за того, что одного из пассажиров пытались снять с борта из-за того, что он был якобы пьян. В сети обсуждают инцидент в самолете.

«Для мордобоя причин не было, но ситуация типичная во всём мире. Если он напился перед полётом, то неизвестно где он бы искал выход на перекур», «Если нужно было вывести пассажира из самолета, то это должна делать исключительно полиция! Пассажир сидел, никого не трогал. Поэтому, эти удары кулаками и выбиты зубы – настоящий криминал! Теперь полиция должна возбудить уголовное дело и отдать под суд этого преступника, который напал на пассажира! За такое светит примерно 5 лет!», – написали в сети.

На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самотужки вибратися вже не зміг. Рятувальники #ДСНС швидко дістали та повезли відігрівати цього хлопця, бо швидка щось довго їхала. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 10. Februar 2020

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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