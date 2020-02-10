Київський мандрівник збирається встановити світовий рекорд на безлюдному острові

Киянин Вадим Івлєв візьме участь у міжнародній експедиції на безлюдний острів Сигню. Про це пише "Вечірній Київ".

Експедиція стартує 11 лютого і триватиме до 14 березня. У групі мандрівників 14 людей з 6 країн світу.

«Мені треба, щоб ніч була довгою, хоча б до 7 ранку. Але у мене є задумка, як впоратися з цим завданням. - каже Вадим. - Також у нашій програмі - зв'язок з 10 школами України, а також зі школами США. Фінансування експедиції – 370 тисяч доларів - взяли на себе спонсори. Це 60 компаній і близько 1000 приватних осіб. З ними працюють американські учасники нашої команди. Ми також виконаємо на острові наукову програму для вчених з Каліфорнії», – розповів Ивлеев.

Івлєв розраховує встановити світовий рекорд по радіозв'язку на дальність до 17 000 кілометрів. При цьому, чутність на Сигню дуже погана. Киянин розповідає, що на острові сильні вітри, які створюють такий рівень шуму, як 100 скрипок, грають одночасно. Тому він бере з собою спеціальні навушники, які надійно ізолюють від зовнішнього шуму.

Він спробує свазаться по радіо з 10-ма школами України та кількома школами США.

Фінансування експедиції, 370 тис. доларів, взяли на себе спонсори – 60 компаній і 1000 приватних осіб.

Зазначимо, що острів Сигню розташований між Південною Америкою і Антарктидою.

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У коментарях під відео користувачі мережі сміються з горе-модника.

«Корабель потонув, а Капітан залишився на плаву», Є Капітан Америка, а це типу - Капітан Троєщина», «Ще один сталкер, видно хороший артефакт відкопав на клумбі...», «Містер малої», «Це капітан стільки переляку наклав у штани?», «Його не Славою величають, який Район ,звідки морячок.?», «Це мода така у нього», «йому на всіх і на все пох... - у нього довідка. він всіх сусідів вже порядно за..бал.», «Якийсь репер застряг у 90», «Капітан очевидність», «Капітан далекого плавання», «Під прикриттям», «Коли не пройшов відбір на Євробачення», «Це гребінь опер відділу», – пишуть в мережі.

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