Киевский путешественник собирается установить мировой рекорд на необитаемом острове

Киевлянин Вадим Ивлев примет участие в международной экспедиции на безлюдный остров Сигню. Об этом пишет "Вечерний Киев".

Экспедиция стартует 11 февраля и продлится до 14 марта. В группе путешественников 14 человек из 6 стран мира.

«Мне нужно, чтобы ночь была длинной, хотя бы до 7 утра. Но у меня есть задумка, как справиться с этой задачей. - говорит Вадим. - Также в нашей программе - связь с 10 школами Украины, а также со школами США. Финансирование экспедиции – 370 тысяч долларов - взяли на себя спонсоры. Это 60 компаний и около 1000 частных лиц. С ними работают американские участники нашей команды. Мы также выполним на острове научную программу для ученых из Калифорнии», – рассказал Ивлеев.

Ивлев рассчитывает установить мировой рекорд по радиосвязи на дальность до 17 000 километров. При этом, слышимость на Сигню очень плохая. Киевлянин рассказывает, что на острове сильные ветра, которые создают такой уровень шума, как 100 скрипок, играющих одновременно. Поэтому он берет с собой специальные наушники, которые надежно изолируют от внешнего шума.

Он попробует свазаться по радио с 10-ю школами Украины и несколькими школами США.

Финансирование экспедиции, 370 тыс. долларов, взяли на себя спонсоры – 60 компаний и 1000 частных лиц.

Отметим, что остров Сигню расположен между Южной Америкой и Антарктидой.

Напомним, что горе-модник в Киеве произвел фурор в сети.

В комментариях под видео пользователи сети смеются с горе-модника.

«Корабль утонул, а Капитан остался на плаву», Есть Капитан Америка, а это типа - Капитан Троещина», «Ещё один сталкер, видно хороший артефакт откопал на клумбе...», «Мистер малой», «Это капитан столько испуга наложил в штаны?», «Его не Славой величают, какой Район ,откуда морячок.?», «Это мода такая у него», «ему на всех и на все пох... - у него справkа. он всех соседей уже порядочно за..бал.», «Какой-то репер застрял в 90», «Капитан очевидность», «Капитан дальнего плавания», «Под прикрытием», «Когда не прошёл отбор на Евровидение», «Это гребень опер отдела», – пишут в сети.

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