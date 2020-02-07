Озброєний радник мера Вишгорода Матко проніс у сесійну залу зброю і влаштував бійку, зірвавши засідання
Радник міського голови Вишгорода Момота Борис Матко проніс у сесійну залу міськради зброю та влаштував бійку. Про це повідомляє правозахисник ГО "Стоп корупції" Юрій Цибенко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Борис Матко почав перепалку з громадським активістом, під час якої у нього випав пістолет і ніж.
«Кличте поліцію», – чутно на відео.
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«На засіданні у Вишгородській міській раді відбулася потасовка. Саме під час 10-хвилинної перерви, коли депутати поверталися у великий зал, між двома чоловіками відбувся конфлікт, один з учасників – депутат від партії "Воля" і радник мера Момота Борис Матко. Чоловіки почали махати кулаками, і в процесі потасовки, як я зрозумів, у політика випав пістолет та ніж, набігло багато людей, депутатів, почали розбороняти цих двох», – розповідає правозахисник.
Цибенко зазначив, що в момент, коли всі побачили пістолет, то здійнявся крик, що тут зброя.
«Тоді депутати викликали поліцію телефоном та пояснили, що відбулася бійка та що в приміщенні зброя", – закінчив Юрій Цибенко.
Нагадаємо, що у поїзді Інтерсіті “Київ-Кривий Ріг” підлітки влаштували дебош. Поїзд Інтерсіті “Київ-Кривий Ріг” затримався на годину-за п'яних підлітків, які влаштували скандал і відмовлялися виходити. За непідтвердженою інформацією, підлітки мали намір штрикнути когось ножем.
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В кінці, п'яні порушники вирушили у відділення поліції в наручниках.
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Нагадаємо, що в мережі опублікували відео, на якому зображений водій в крайньому ступені сп'яніння. На відео можна побачити, як поліцейські витягли горе-водія з авто, а він не міг іти. Чоловіки просто облокотили його на авто, щоб обшукати, а потім також поволокли до поліцейської машини.
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