Озброєний радник мера Вишгорода Матко проніс у сесійну залу зброю і влаштував бійку, зірвавши засідання

Радник міського голови Вишгорода Момота Борис Матко проніс у сесійну залу міськради зброю та влаштував бійку. Про це повідомляє правозахисник ГО "Стоп корупції" Юрій Цибенко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Борис Матко почав перепалку з громадським активістом, під час якої у нього випав пістолет і ніж.

«Кличте поліцію», – чутно на відео.

«На засіданні у Вишгородській міській раді відбулася потасовка. Саме під час 10-хвилинної перерви, коли депутати поверталися у великий зал, між двома чоловіками відбувся конфлікт, один з учасників – депутат від партії "Воля" і радник мера Момота Борис Матко. Чоловіки почали махати кулаками, і в процесі потасовки, як я зрозумів, у політика випав пістолет та ніж, набігло багато людей, депутатів, почали розбороняти цих двох», – розповідає правозахисник.

Цибенко зазначив, що в момент, коли всі побачили пістолет, то здійнявся крик, що тут зброя.

«Тоді депутати викликали поліцію телефоном та пояснили, що відбулася бійка та що в приміщенні зброя", – закінчив Юрій Цибенко.

Нагадаємо, що у поїзді Інтерсіті “Київ-Кривий Ріг” підлітки влаштували дебош. Поїзд Інтерсіті “Київ-Кривий Ріг” затримався на годину-за п'яних підлітків, які влаштували скандал і відмовлялися виходити. За непідтвердженою інформацією, підлітки мали намір штрикнути когось ножем.

Провідники поїзда відразу ж викликали поліцію, яка деякий час шукала на них управу. Хлопці в свою чергу вимагали повернення грошей за проїзд, а також надавали всіляке опір поліцейським.

В кінці, п'яні порушники вирушили у відділення поліції в наручниках.

Інтерсіті прибув в 00:10 замість 22:58.

Просто жєсть, лише подивіться в якому стані водій цього авто. І оце їздить поруч із вами у потоці. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 5. Februar 2020

Нагадаємо, що в мережі опублікували відео, на якому зображений водій в крайньому ступені сп'яніння. На відео можна побачити, як поліцейські витягли горе-водія з авто, а він не міг іти. Чоловіки просто облокотили його на авто, щоб обшукати, а потім також поволокли до поліцейської машини.

У той же час, з пасажирського сидіння встала жінка, не менш п'яна. Вона причепилася, коли виходила з авто, і впала на асфальт.

В коментарях кияни почали бурхливо обговорювати інцидент з п'яним водієм в центрі столиці.

Радник мера Вишгорода Матко проніс у сесійну залу зброю і влаштував бійку. Gepostet von Стоп корупції am Freitag, 7. Februar 2020

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