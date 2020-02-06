Поліцейські розшукали 14-річну дівчинку, яка пішла від батьків ще влітку

Школярка втекла з дому в липні 2019 року, залишивши вдома свій телефон. Батьки розповіли тоді поліції, що вона часто тікала з дому на кілька днів, але на такий довгий термін вперше. Про це інформували у Головному Управлінні Нацполиции Києва.

Довгий час про неї нічого не було чутно. Факт її зникнення слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою пропала без вісті.

Під час розшуку через час втікачку знайшли у Київській області. Поліцейським вона заявила, що це її рішення, і вона захотіла жити окремо від батьків.

Дівчинку, всупереч її бажанню, повернули в сім'ю.

Також повідомляється, що за цей час ніяких порушень закону щодо неї не було скоєно.

Цікаво, що батьків дівчинки двічі притягували до адміністративної відповідальності за ст. 184 Купап. Також вирішується питання про притягнення подружжя до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, що п'яні підлітки влаштували дебош у потязі Київ-Кривий Ріг. Поїзд Інтерсіті “Київ-Кривий Ріг” затримався на годину-за п'яних підлітків, які влаштували скандал і відмовлялися виходити. За непідтвердженою інформацією, підлітки мали намір штрикнути когось ножем.

Провідники поїзда відразу ж викликали поліцію, яка деякий час шукала на них управу. Хлопці в свою чергу вимагали повернення грошей за проїзд, а також надавали всіляке опір поліцейським.

В кінці, п'яні порушники вирушили у відділення поліції в наручниках.

Інтерсіті прибув в 00:10 замість 22:58.

«Поезд, алкоголь, пьяные пассажиры». Не понятно чем бы это закончилось для мирных граждан, но к счастью правоохранительные органы сработали быстро и сняли юношей в состоянии алкогольного опьянения с поезда, после чего началось их увлекательное путешествие в райотдел ) Gepostet von Kyiv Artyl am Mittwoch, 5. Februar 2020

Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.

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