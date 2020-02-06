В мережі опублікували відео, на якому зображений водій в крайньому ступені сп'яніння
Відповідні кадри з вуличної камери опублікував паблік Київ Оперативний на Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«Просто жесть, тільки подивіться в якому стані водій цього авто. І ось це їздить поруч з вами в потоці», – відзначили під відео.
На відео можна побачити, як поліцейські витягли горе-водія з авто, а він не міг іти. Чоловіки просто облокотили його на авто, щоб обшукати, а потім також поволокли до поліцейської машини.
Українська Кардаш'ян присіла і без сорому розставила ноги на камеру: «Це чистий кайф»
Лорак з'явилася на концерті без білизни і викликала фурор: "Не дарма так схудла"
Остапчук після розлучення знову заговорив про весілля, в мережі істерика: "Це не поведінка мужика"
Кравець з "Квартал 95" застукали за несподіваним заняттям прямо в барі: "Як риба у воді"
У той же час, з пасажирського сидіння встала жінка, не менш п'яна. Вона причепилася, коли виходила з авто, і впала на асфальт.
В коментарях кияни почали бурхливо обговорювати інцидент з п'яним водієм в центрі столиці.
«Коли читала «Шантарам» і ось запам'ятався такий момент, якщо якийсь водій порушував, то його зупиняла натовп і отдубасивала кийками. Враховуючи, що українські закони як-то не дуже діють, то може для таких горе-водіїв індійські були б більш ефективними? Ну так жесть ж», «А та жінка дуже ефектно вийшла, як богиня!», «і смішно, і одночасно порвати їх хочеться», «вона не вийшла, а випала зі свого порталу)))», «А як він, взагалі, ще й їхав ??? Чим він тиснув на педалі ..... він стояти не може .... а БАБА Богиня ... вийшла так вийшла ... а взагалі, звичайно, якщо без гумору, жесть .... ці м***ки добре відбулися і здорово, що ніхто не постраждав.», – пишуть в мережі.
Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.
Як повідомляла Politeka, рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві: райони, де краще не перебувати.
Також Politeka писала, що епідемія вирує в Києві, заклади закривають на карантин: хто в зоні ризику.