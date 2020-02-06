В мережі опублікували відео, на якому зображений водій в крайньому ступені сп'яніння

Відповідні кадри з вуличної камери опублікував паблік Київ Оперативний на Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Просто жесть, тільки подивіться в якому стані водій цього авто. І ось це їздить поруч з вами в потоці», – відзначили під відео.

На відео можна побачити, як поліцейські витягли горе-водія з авто, а він не міг іти. Чоловіки просто облокотили його на авто, щоб обшукати, а потім також поволокли до поліцейської машини.

У той же час, з пасажирського сидіння встала жінка, не менш п'яна. Вона причепилася, коли виходила з авто, і впала на асфальт.

В коментарях кияни почали бурхливо обговорювати інцидент з п'яним водієм в центрі столиці.

«Коли читала «Шантарам» і ось запам'ятався такий момент, якщо якийсь водій порушував, то його зупиняла натовп і отдубасивала кийками. Враховуючи, що українські закони як-то не дуже діють, то може для таких горе-водіїв індійські були б більш ефективними? Ну так жесть ж», «А та жінка дуже ефектно вийшла, як богиня!», «і смішно, і одночасно порвати їх хочеться», «вона не вийшла, а випала зі свого порталу)))», «А як він, взагалі, ще й їхав ??? Чим він тиснув на педалі ..... він стояти не може .... а БАБА Богиня ... вийшла так вийшла ... а взагалі, звичайно, якщо без гумору, жесть .... ці м***ки добре відбулися і здорово, що ніхто не постраждав.», – пишуть в мережі.

Просто жєсть, лише подивіться в якому стані водій цього авто. І оце їздить поруч із вами у потоці. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 5. Februar 2020

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