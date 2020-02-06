Дитина п'яти років ходив на самоті в Борисполі

Про це пише Politeka.net з посиланням на групу в Facebook Київ Оперативний.

"Виявила дівчинку, на вигляд років п'ять, на вулиці зовсім одна" - саме таке повідомлення вчора ввечері отримали бориспільські патрульні через службу 102.

Її знайшла одна жінка близько семи годин вечора зовсім одну. Вона гуляла на вулиці Старокиївській, в Борисполі, там, де знаходиться адмінбудівлі РЕЗ.

Небайдужа киянка викликала поліцію, яка змогла встановити місце проживання дитини.

Бориспільські патрульні доставили дитину до батькам. На порозі будинку патрульних зустрів схвильований батько. Він подякував поліцейським і пообіцяв бути уважним, і надалі ні в якому разі не допускати таких випадків.

В коментарях кияни вирішили висловитися з приводу того, що сталося.

«А як це, дитина на вулиці, а батько сидить вдома, типу хвилюється??? А шукати не пробував навіть??? Якось дивно...», «навіщо шукати?! Йому ж треба хвилюватися. колись цією метушнею займатися», «а не могло так статися, що гуляв собі дитина, наворачивал кола по вулиці, а незнайома тітка відвела його від будинку, нібито блукаюча зурка... Тато вийшов, дочки немає...», «а може дитина був з дружиною, а він не міг додзвонитися - тому що дружина нажралась з подругами і забила на все», «Він був у энергоэфективном режимі хвилювання.», «Добре, хоч дитина знає адресу», – відзначили в мережі користувачі.

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