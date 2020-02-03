Кияни помітили, що на центральних вулицях столиці зникли старовинні статуї і декоративні вази

Подібні зміни обурили активістів, які звернулися з офіційним запитом до столичної влади.

Про це повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook дослідник і активіст Семен Широчин.

Експерт направив офіційний запит до КМДА для того, щоб дізнатися, хто займався демонтажем декору на фасадах будинків у Києві.

Зокрема, згадав будинку № 15/4, № 23 та № 27 на вулиці Хрещатик, також № 4 на Лисенка, № 10 на Костьольній та № 40 на Шовковичній.

Відповідь надійшла від Шевченківської РДА та Печерської РДА, які також не знають, хто демонтував декоративні елементи.

Відомо, що будинок № 40 на вулиці Шовковичній не належить до об'єктів, які охороняються законодавством. Інші ж будинки є пам'ятками архітектури і мають охоронний статус.

Раніше ми писали, що у центрі Києва на одній з історичних будівель по вулиці Глибочицькій з'явилася надбудови ще одного поверху.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів житель Києва Дмитро Макагон, опублікувавши відповідні фото.

«Кому потрібна будівля, якщо там не можна буде додати парочку мансардних поверхів? Незрозуміло тільки, чому пану на Майдані заборонили таке робити, а іншим можна», — написав киянин.

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