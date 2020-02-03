Киевляне заметили, что на центральных улицах столицы пропали старинные статуи и декоративные вазы

Подобные изменения возмутили активистов, которые обратились с официальным запросом к столичным властям.

Об сообщает на странице в социальной сети Facebook исследователь и активист Семен Широчин.

Эксперт направил официальный запрос в КГГА для того, чтобы узнать, кто занимался демонтажем декора на фасадах домов в Киеве.

В частности, упомянул дома № 15/4, № 23 и № 27 на улице Крещатик, также № 4 на Лысенко, № 10 на Костельной и № 40 на Шелковичной.

Ответ поступил от Шевченковской РГА и Печерской РГА, которые также не знают, кто демонтировал декоративные элементы. Известно, что дом № 40 на улице Шелковичной не принадлежит к объектам, которые охраняются законодательством. Другие же дома являются памятками архитектуры и имеют охранный статус.

Ранее мы писали, что в центре Киева на одном из исторических зданий по улице Глубочицкой появилась надстройка еще одного этажа.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал житель Киева Дмитрий Макагон, опубликовав соответствующие фото.

«Кому нужно здание, если там нельзя будет добавить парочку мансардных этажей? Непонятно только, почему господину на Майдане запретили такое делать, а остальным можно», — написал киевлянин.

Напомним, киевский маршрутчик вышвырнул участницу АТО "за борт", фото.

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