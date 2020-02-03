Киянку висадили з маршрутки через її прохання говорити з нею українською мовою
Про це постраждала Галина Зоря заявили в Facebook, передає Politeka.net.
Галина повідомляє, вона зайшла у маршрутку №233 пізно ввечері одна, в салоні нікого більше не було.
Конфлікт між нею та водієм виник через те, що жінка попросила розмовляти з нею українською мовою. У відповідь водій почав нецензурно висловлюватися і вигнав її з автобуса.
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«Ось цей водій, словами «пішла нах*й, *лядь, йди нах*й, с*ка он», висадив мене з маршрутки», - написала жінка, опублікувавши фото кривдника.
До речі, інші маршрутчики на зупинці також ополчилися проти жінки, відмовляючись її везти і мотивуючи свої дії тим, що маршрутка нібито зламалася.
«Я просто в шоці! Де я? В якій країні? Хто ці люди, які ненавидять мій язик? Сьогодні з автобуса… Завтра з власного житла… з життя», - написала обурена киянка.
Раніше ми писали, що у Києві розгорівся запеклий спір щодо російської мови.
Суть конфлікту описала на своїй сторінці у Facebook Ірина Козак-Кедич.
Жінка зі своїм дорослим сином просили водія (російською мовою) пригальмувати біля входу на ринок, але він не послухав їх прохань і проїхав до наступної зупинки.
Коли пасажири висловили водієві свої претензії, він заявив в відповідь: «Що? Я не розумію, вашої «мови».
Деяких читачів історія повеселила: вони вважають, що тільки так і можна добитися того, щоб українська мова використовувалась щоденному житті.
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