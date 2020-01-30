У Києві снігоприбиральний автомобіль "зняв" дах легковій машині

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Інцидент стався в районі Мінського проспекту, 20. "Комунальна снігоприбиральна техніка "прибрала сніг з даху автомобіля Ford", - йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Незважаючи на плачевні наслідки для водія легковика і, ймовірно, снігоприбиральної вантажівки, коментатори в соцмережах не змогли не пожартувати на цю тему.

"Побачив, де лежить сніг і не зміг утриматися", "Азартні комунальники скучили за снігом", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що вранці 20 січня Київ завмер у заторах через снігу

Масштабні пробки традиційно утворилися на мостах, у центрі Києва, а також на проспектах Бандери і Перемоги.

З самого ранку в місті вже зафіксували понад 10 аварій. Згідно з даними сервісу Google Maps, пробка утворилася на проспекті Бажана, Дарницькому мосту і шосе. Тягнучка застигла на мосту Патона і проспекті Соборності. Бульвари Перова і Шухевича також стоять в пробках. Також ускладнений рух на лівому березі. Тягнучка фіксується на Броварському проспекті, проспекті Визволителів і Романа Шухефича.

Водіям радять по можливості сьогодні не користуватися особистим транспортом, а також уникати завантажені дороги.

Сніг, як зазвичай, застав українську столицю зненацька. Щороку ситуація повторюється.

А в 2017 році політичний експерт Микола Спірідонов писав: «Схоже, що сьогодні Київ очікують десятибальные пробки. Сніг, як завжди, пішов несподівано».

Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.

Як повідомляла Politeka, рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві: райони, де краще не перебувати.

Також Politeka писала, що епідемія вирує в Києві, заклади закривають на карантин: хто в зоні ризику.