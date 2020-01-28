Рівень забруднення повітря в Києві зашкалює

Туман, який накрив столицю сьогодні ввечері, протримається у Києві до кінця доби 28 січня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Видимість на дорогах становить 200-500 метрів. При цьому в Києві з туманом спостерігається зростання рівня забруднення повітря.

Так, за даними агрегатора даних з датчиків якості повітря SaveEcoBot, при нормі індексу якості повітря в межах 0-50 пунктів на Політесі зафіксовано 155 пунктів, на Майдані – 166, на Відрадному – 155, на Солом'янці – 152, на Позняках – 159, поблизу Дарницької площі – 161, на Лісовому масиві – 163, на Троєщині – 176, на Мінському масиві – 170.

Чистіше всього на Академмістечку і на Теремках II. Там показники не доходять до 50 пунктів.

Раніше ми писали, що хмара чадного газу накрила частину України, зокрема Київщину.

"Над Україною знову найвища концентрація CO в світі, порівнянно з промисловими районами Китаю або Нью-Йоркській агломерацією! Накрило так само як і в жовтні пів-країни від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя...", - повідомляє радник заступника міського голови.

Попенко зазначив, що історія повторюється - українці не знають, чим вони дихають.

"Знову історія повторюється, і знову наш Гідрометцентр мовчить. Половина території України вкрита величезною хмарою концентрації СО І українці не мають ніякої інформації щодо того, чим вони дихають. Що це і чому це знову накопичилося над Україною? - розповів він в Facebook.

Нагадаємо, киянам підвищили зарплату: як змінилися виплати з 1 січня.

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