Чоловік нападав на жінок прямо біля їх дому

Зловмисник підкараулив киянку, яка поверталася з роботи, в арці біля будинку, вдарив її по голові і пограбував.

Коли жінка прийшла до тями, то виявила пропажу грошей і телефону.

Як повідомили в ГУ Нацполіції Києва, нападника вдалося затримати завдяки записам з камер відеоспостереження. Зловмисником виявився 34-річний уродженець Кривого Рогу, вже залучався за скоєння крадіжок.

За фактом події слідчі Шевченківського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) КК України. Фігурантові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в одному з районів української столиці сталося пограбування - на Троєщині підірвали банкомат «Ощадбанку».

Горе-злочинці – четверо, швидше за все, чоловіків у масках почали «успішно», але втекли, так і не взявши бажаних грошей.

Інцидент стався на вулиці Миколи Закревського, 93а. Намір пограбувати банкомат і вибух помітили очевидці:

«Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 02:45», - повідомили оперативники. За їх словами, зателефонував у поліцію випадковий свідок – чоловік був у магазині неподалік і побачив вибух, а потім – як четверо втікають з місця події.

Сам вибух стався усередині відділення «Ощадбанку»:

«Зловмисники намагалися підірвати банкомат, але заволодіти грошима їм вдалося. Після детонації відкрилася лише зовнішня кришка», - йдеться в матеріалі. У поліції також заявили, що сам сейф з бажаними грошима так і не відкрився. А камери відеоспостереження зняли горе-грабіжників.

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