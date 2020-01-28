Мужчина в Киеве нападал на женщин прямо возле их дома
Злоумышленник подкараулил киевлянку, которая возвращалась с работы, в арке возле дома, ударил ее по голове и ограбил.
Когда женщина пришла в себя, то обнаружила пропажу денег и телефона.
Как сообщили в ГУ Нацполиции Киева, нападавшего удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 34-летний уроженец Кривого Рога, уже привлекавшийся за совершение краж.
По факту происшествия следователи Шевченковского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
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Банкоматы Приватбанка оставляют украинцев без денег: как работает наглая схема
Ранее мы писали, что в одном из районов украинской столицы произошло ограбление - на Троещине взорвали банкомат «Ощадбанка».
Горе-преступники – четверо, скорее всего, мужчин в масках начали «успешно», но сбежали, так и не взяв желаемых денег.
Инцидент произошел на улице Николая Закревского, 93а. Намерение ограбить банкомат и взрыв заметили очевидцы:
«Вызов на линию экстренных служб поступил около 02:45», - осведомили оперативники. По их словам, позвонил в полицию случайный свидетель – мужчина был в магазине неподалеку и увидел взрыв, а после – как четверо убегают с места происшествия.
Сам взрыв произошел внутри отделения «Ощадбанка»:
«Злоумышленники пытались взорвать банкомат, но завладеть деньгами им на удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка», - идет речь в материале. В полиции также заявили, что сам сейф с желаемыми деньгами так и не открылся. А камеры видеонаблюдения засняли горе-грабителей.
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