У центрі Києві біля метро сталося ЧП

Біля входу на станцію метро "Хрещатик", яке знаходиться з боку вулиці Інститутської, провалився асфальт.

Про це повідомляє "Вечірній Київ".

Згідно з останніми даними, поки ремонтні роботи не проводяться, детальної інформації про причини обвалу теж немає.

На фото видно, що місце огороджене обмежувальною стрічкою.

Раніше ми писали, що до середини 2020 року в київському метро повинні поставити 23 комплекти контрольного автоматичного вхідного пункту LOTTol.

Нові турнікети з'являться на 15 станціях: "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Площа Льва Толстого", "Либідська", "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" і "Харківська".

Нові автоматичні пункти будуть брати плату з допомогою безконтактних банківських карт, смартфонів та інших пристроїв з чіпом NFC і доповненням банку, безконтактних карт оплати проїзду, "Карток киянина", а також разових квитків з QR-кодом в паперовій або електронній формі.

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