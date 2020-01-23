За словами очевидців, автоледі могла бути в нетверезому стані

У Києві відбулося вкрай досить дивне ДТП

На одній з парковок столиці водійка переплутала педалі газу і гальма і протаранила п'ять ні в чому неповинних машин.

Зіткнення з шостим автомобілем зупинило її, повідомляє Politeka.net

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Винуватиця аварії зробила спроби втекти з місця ДТП, проте свідки інциденту не дали їй цього зробити.

Ще одна попутала педалі. Лівобережна, біля Novus Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 22. Januar 2020

За словами очевидців, автоледі могла бути в нетверезому стані.

До речі, нещодавно ми писали, що у Броварському районі Київської області мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з 16 пасажирами вилетів з дороги і перекинувся.

Пригода сталася 15 січня близько 9 години ранку на 39-му кілометрі траси Київ - Чернігів біля с. Скибин Броварського району Київської області. Водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням, після чого вилетів у кювет.

Автобус з 16 пасажирами перекинувся. Всі люди виявилися співробітниками фармацевтичної компанії FM Logistic, яка розташована в с. Дударків Бориспільського району. В результаті інциденту чотири людини отримали травми легкої та середньої тяжкості і були доставлені в Броварську лікарню.

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Як повідомляла Politeka, авто влетіло на зупинку в Києві, кадри трагедії.