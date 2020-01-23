У Києві відбулося вкрай досить дивне ДТП
На одній з парковок столиці водійка переплутала педалі газу і гальма і протаранила п'ять ні в чому неповинних машин.
Зіткнення з шостим автомобілем зупинило її, повідомляє Politeka.net
На щастя, ніхто з людей не постраждав. Винуватиця аварії зробила спроби втекти з місця ДТП, проте свідки інциденту не дали їй цього зробити.
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За словами очевидців, автоледі могла бути в нетверезому стані.
До речі, нещодавно ми писали, що у Броварському районі Київської області мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з 16 пасажирами вилетів з дороги і перекинувся.
Пригода сталася 15 січня близько 9 години ранку на 39-му кілометрі траси Київ - Чернігів біля с. Скибин Броварського району Київської області. Водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням, після чого вилетів у кювет.
Автобус з 16 пасажирами перекинувся. Всі люди виявилися співробітниками фармацевтичної компанії FM Logistic, яка розташована в с. Дударків Бориспільського району. В результаті інциденту чотири людини отримали травми легкої та середньої тяжкості і були доставлені в Броварську лікарню.
Також ми писали, маленького киянина призвали в армію, мати не повірила своїм вухам.
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Як повідомляла Politeka, авто влетіло на зупинку в Києві, кадри трагедії.