У центрі Києва невідомі напали на народного депутата

Як стало відомо, нардеп зазнав нападу в самому серці столиці – за адресою вулиця Хрещатик 15/4, в середу, 22 січня. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Напад стався близько 12:55 в одному зі столичних кафе. Невідомі напали на депутата і завдали йому тілесні ушкодження. Після цього їм вдалося втекти. Повідомляється, що злочинці зникли на сірих автомобілях Volkswagen Multivan АТ 2581 ВТ і Mercedes АА 5869 ІІ.

Правоохоронці ввели оперативний план «Перехоплення» і в даний момент розшукують зловмисників.

При цьому особистість потерпілого депутата поки не розкривається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на народного депутата від «Слуги народу» Жана Беленюка напали протестуючі біля будівлі Верховної Ради українці.

Нардеп піддався атаці у середу, 13 листопада, коли парламентарії голосували за скандальний закон про відкриття ринку землі.

Розлючений натовп протестувальників, які виступали проти прийняття цього закону, оточила Беленюка під будівлею українського парламенту.

Помітивши «слугу народу», люди оточили його і почали штовхати під крики «Ганьба». Після цього почався справжній хаос: люди не давали нардепу пройти, перекриваючи йому дорогу зі всіх сторін. На допомогу Беленюку тут же прийшли поліцейські, які з великим трудом вивели його із своєрідного «коридору ганьби».

Також до цього нардеп від «Слуги народу» Михайло Ананченко повідомив про те, що став жертвою нападу, увечері 15 грудня. На своїй сторінці в Facebook він написав, що його атакували в рідному місті Суми біля під'їзду власного будинку.

«Здійснили напад двоє молодих людей у балаклаві. Такі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю і з голосуванням на наступному пленарному тижні», - написав депутат.

Втім, як з'ясувалося, все це було інсценуванням. Про це повідомили в СБУ. За словами представників служби, раніше вони отримали інформацію про підготовку нападу на нардепа. У зв'язку з цим у відомстві вирішили інсценувати злочин для того, щоб виявити його справжніх організаторів.

Нагадаємо, соратника Зеленського атакували люди в балаклавах.

Як повідомляла Politeka, "слугу народу" атакували: з'явилася екстрена заява СБУ, скандальні деталі і фото.

Також Politeka писала, що соратника Зеленського атакували під стінами Ради, почався хаос.