В центре Киева неизвестные напали на народного депутата

Как стало известно, нардеп подвергся нападению в самом сердце столицы – по адресу улица Крещатик 15/4, в среду, 22 января. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Нападение произошло около 12:55 в одном из столичных кафе. Неизвестные напали на депутата и нанесли ему телесные повреждения. После этого им удалось сбежать. Сообщается, что преступники скрылись на серых автомобилях Volkswagen Multivan АО 2581 ВТ и Mercedes АА 5869 ИИ.

Правоохранители ввели оперативный план «Перехват» и в данный момент разыскивают злоумышленников.

При этом личность пострадавшего депутата пока не раскрывается.

Напомним, ранее мы писали о том, что на народного депутата от «Слуги народа» Жана Беленюка напали протестующие у здания Верховной Рады украинцы.

Нардеп подвергся атаке в среду, 13 ноября, когда парламентарии принимали скандальный закон об открытии рынка земли.

Разъяренная толпа протестующих, которые выступали против принятия этого закона, окружила Беленюка под зданием украинского парламента.

Заметив «слугу народа», люди окружили его и начали толкать под крики «Ганьба». После этого начался настоящий хаос: люди не давали нардепу пройти, перекрывая ему дорогу со всех сторон. На помощь Беленюку тут же пришли полицейские, которые с большим трудом вывели его из своеобразного «коридора позора».

Также до этого нардеп от «Слуги народа» Михаил Ананченко сообщил о том, что стал жертвой нападения, вечером 15 декабря. На своей странице в Фейсбук он написал, что его атаковали в родном городе Сумы возле подъезда собственного дома.

«Совершили нападение два молодых человека в балаклавах. Такие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», - написал депутат.

Впрочем, как выяснилось, все это было инсценировкой. Об этом сообщили в СБУ. По словам представителей службы, ранее они получили информацию о подготовке нападения на нардепа. В связи с этим в ведомстве решили инсценировать преступление для того, чтобы выявить его настоящих организаторов.

Напомним, соратника Зеленского атаковали люди в балаклавах.

Как сообщала Politeka, "слугу народа" атаковали: появилось экстренное заявление СБУ, скандальные детали и фото.

Также Politeka писала, что соратника Зеленского атаковали под стенами Рады, начался хаос.