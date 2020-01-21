Володимир Зеленський може підписати указ про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади
Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію Оксани Костюкевич. На відео люди попросили президента звільнити Кличка, підписавши указ про звільнення з посади голови КМДА.
Активісти на зустрічі з Володимиром Зеленським були дуже наполегливі і просили його підписати вищезазначений указ про звільнення Кличка з посади:
«Підпишіть указ. Він у вас на столі». На що президент відповів:
«Підпишу!».
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Наголошується, що активісти обурені діями столичного мера, зокрема, вони нагадали про аварію в торговому центрі "Ocean plaza":
«…тоді обшпарилися окропом 10 осіб», - кажуть активісти гаранту.
Відомо також, що 29 січня буде суд, на якому Кличко планує оскаржити рішення кабінету міністрів про його відсторонення з посади.
Як відомо, у вересні Кабінет міністрів погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА. Документ було передано на розгляд президента, але Зеленський його поки що не підписав.
Раніше повідомлялося про те, що розгнівані кияни зважилися на крайні заходи і намагалися достукатися до Кличка.
Так комунальники поставили в тунелі під Поштовою площею в Києві комплекс світловідбивних елементів.
Однак київські автомобілісти продовжують висловлювати своє невдоволення, адже на цій ділянці дороги дуже темно.
Водії разом звернулися до мера Києва Віталія Кличка з проханням встановити нормальне освітлення в тунелі на Поштовій площі.
Так, щоб достукатися до столичного голови, вони вибрали досить незвичайний спосіб. Автомобілісти повісили при в'їзді в тунель величезний банер, на якому зазначається: "Кличко, включи світло в тунелі". Фотографією транспаранта поділилися в пабліку "Київ Автомобільний".
Нагадаємо і про те, що раніше новим заступником мера Києва Віталія Кличка планувалося, що буде призначений такий собі Олександр Густельов, у якого раніше знаходили під час обшуку 300 мільйонів.
Про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський.
За його словами, Олександр Густєлєв є одним з "гаманців" міського голови Віталія Кличка.
"Міст з'їли? Тепер з'їсте і призначення такого собі Густєлєва на заступника Кличка. Густєлєв - глава Київавтодору, у якого в 2016 році при обшуку знайшли 300 млн. грн. Вважається одним з найближчих «гаманців» мера і ходить з ним у лазню. Але тільки з метою попаритися ", - нагадав Дубінський.
Народний депутат також розповів, що пов'язує скандального Густєлєва з заступником голови Мінінфраструктури Криклія.
"З метою попарити - Густєлєв перебуває у відносинах із заступником міністра транспорту Криклія, Форсюк Наталією, яка щільно пов'язана з соросятами. З їхньою допомогою вона організувала перевірку якості київських доріг і Кличко після відрапортував, що організації «з репутацією» вважають, що в Києві роблять дороги високої якості", - додав Дубінський у своєму Telegram-каналі.
Підсумовуючи, Олександр Дубінський додав, що "гаманець" Віталія Кличка нещодавно призначив своїм заступником людину, яку судять за розкрадання мільйонів.
"Буквально днями Густєлєв призначив свого заступника Осипова, - директором департаменту транспорту, при тому, що його досі судять за те, що вкрав 13 млн грн на розмітці (просто замість розмітки, яка світиться, робив звичайну). Документи героя вже на погодженні у Гончарука", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, Кличко «поховав» транспортну систему Києва.
Ще Politeka повідомляла про те, що розкрита скандальна правда про міст Кличка.