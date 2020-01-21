Володимир Зеленський може підписати указ про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію Оксани Костюкевич. На відео люди попросили президента звільнити Кличка, підписавши указ про звільнення з посади голови КМДА.

Активісти на зустрічі з Володимиром Зеленським були дуже наполегливі і просили його підписати вищезазначений указ про звільнення Кличка з посади:

«Підпишіть указ. Він у вас на столі». На що президент відповів:

«Підпишу!».

Наголошується, що активісти обурені діями столичного мера, зокрема, вони нагадали про аварію в торговому центрі "Ocean plaza":

«…тоді обшпарилися окропом 10 осіб», - кажуть активісти гаранту.

Відомо також, що 29 січня буде суд, на якому Кличко планує оскаржити рішення кабінету міністрів про його відсторонення з посади.

Як відомо, у вересні Кабінет міністрів погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА. Документ було передано на розгляд президента, але Зеленський його поки що не підписав.

Gepostet von Оксана Костюкевич am Sonntag, 19. Januar 2020

Раніше повідомлялося про те, що розгнівані кияни зважилися на крайні заходи і намагалися достукатися до Кличка.

Так комунальники поставили в тунелі під Поштовою площею в Києві комплекс світловідбивних елементів.

Однак київські автомобілісти продовжують висловлювати своє невдоволення, адже на цій ділянці дороги дуже темно.

Водії разом звернулися до мера Києва Віталія Кличка з проханням встановити нормальне освітлення в тунелі на Поштовій площі.

Так, щоб достукатися до столичного голови, вони вибрали досить незвичайний спосіб. Автомобілісти повісили при в'їзді в тунель величезний банер, на якому зазначається: "Кличко, включи світло в тунелі". Фотографією транспаранта поділилися в пабліку "Київ Автомобільний".

Нагадаємо і про те, що раніше новим заступником мера Києва Віталія Кличка планувалося, що буде призначений такий собі Олександр Густельов, у якого раніше знаходили під час обшуку 300 мільйонів.

Про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський.

За його словами, Олександр Густєлєв є одним з "гаманців" міського голови Віталія Кличка.

"Міст з'їли? Тепер з'їсте і призначення такого собі Густєлєва на заступника Кличка. Густєлєв - глава Київавтодору, у якого в 2016 році при обшуку знайшли 300 млн. грн. Вважається одним з найближчих «гаманців» мера і ходить з ним у лазню. Але тільки з метою попаритися ", - нагадав Дубінський.

Народний депутат також розповів, що пов'язує скандального Густєлєва з заступником голови Мінінфраструктури Криклія.

"З метою попарити - Густєлєв перебуває у відносинах із заступником міністра транспорту Криклія, Форсюк Наталією, яка щільно пов'язана з соросятами. З їхньою допомогою вона організувала перевірку якості київських доріг і Кличко після відрапортував, що організації «з репутацією» вважають, що в Києві роблять дороги високої якості", - додав Дубінський у своєму Telegram-каналі.

Підсумовуючи, Олександр Дубінський додав, що "гаманець" Віталія Кличка нещодавно призначив своїм заступником людину, яку судять за розкрадання мільйонів.

"Буквально днями Густєлєв призначив свого заступника Осипова, - директором департаменту транспорту, при тому, що його досі судять за те, що вкрав 13 млн грн на розмітці (просто замість розмітки, яка світиться, робив звичайну). Документи героя вже на погодженні у Гончарука", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Кличко «поховав» транспортну систему Києва.

Ще Politeka повідомляла про те, що розкрита скандальна правда про міст Кличка.