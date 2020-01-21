Владимир Зеленский может подписать указ об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию Оксаны Костюкевич. На видео люди попросили президента уволить Кличко, подписав указ об увольнении с должности председателя КГГА.

Активисты на встрече с Владимиром Зеленским были очень настойчивы и настоятельно просили его подписать вышеупомянутый указ об увольнении Кличко с должности:

«Подпишите указ. Он у вас на столе». На что президент Украины ответил:

«Подпишу!».

Отмечается, что активисты возмущены действиями столичного мэра, в частности, они напомнили об аварии в торговом центре "Ocean plaza":

«…тогда кипятком ошпарились 10 человек», - говорят активисты гаранту.

Известно также, что 29 января будет суд, на котором Кличко планирует обжаловать решение кабинета министров о его отстранении с должности.

Как известно, в сентябре Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА. Документ был передан на рассмотрение президента, но Зеленский его пока что не подписал.

Gepostet von Оксана Костюкевич am Sonntag, 19. Januar 2020

Ранее сообщалось о том, что разгневанные киевляне решились на крайние меры и попытались достучаться до Кличко.

Так коммунальщики поставили в тоннеле под Почтовой площадью в Киеве комплекс светоотражающих элементов.

Однако киевские автомобилисты продолжают высказывать свое недовольство, ведь на этом участке дороги по-прежнему очень темно.

Водители вместе обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой установить нормальное освещение в тоннеле на Почтовой площади.

Так, чтобы достучаться до столичного главы, они выбрали довольно необычный способ. Автомобилисты повесили при въезде в тоннель огромный баннер, на котором указывается: "Кличко, включи свет в тоннеле". Фотографией транспаранта поделились в паблике "Киев Автомобильный".

Напомним и о том, что ранее новым заместителем мэра Киева Виталия Кличко планировалось, что будет назначен некий Александр Густелев, у которого ранее находили при обыске 300 миллионов.

Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский.

По его словам, Александр Густелев является одним из "кошельков" городского головы Виталия Кличко.

"Мост съели? Теперь съедите и назначение некоего Густелева на заместителя Кличко. Густелев - глава Киевавтодора, у которого в 2016 году при обыске нашли 300 млн. грн. Считается одним из ближайших «кошельков» мера и ходит с ним в баню. Но только с целью попариться", - напомнил Дубинский.

Народный депутат также рассказал, что связывает скандального Густелева с заместителем главы Мининфраструктуры Криклия.

"С целью попарить - Густелев находится в отношениях с заместителем министра транспорта Криклия, Форсюк Натальей, которая плотно связана с соросятами. С их помощью она организовала проверку качества киевских дорог и Кличко после отрапортовал, что организации «с репутацией» считают, что в Киеве делают дороги высокого качества", - добавил Дубинский в своем Telegram-канале.

Подытоживая, Александр Дубинский добавил, что "кошелек" Виталия Кличко недавно назначил своим заместителем человека, которого судят за хищение миллионов.

"Буквально на днях Густелев назначил своего заместителя Осипова, - директором департамента транспорта, при том, что его до сих пор судят за то, что украл 13 млн грн на разметке (просто вместо светящей разметки, делал обычную). Документы героя уже на согласовании у Гончарука", - резюмировал нардеп.

Напомним, Кличко «похоронил» транспортную систему Киева.

Еще Politeka сообщала о том, что раскрыта скандальная правда о мосте Кличко.