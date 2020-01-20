Після зупинки порушника відбулося кілька цікавих моментів

У Києві поліція затримала нетверезого водія, який погрожував зброєю

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Водій проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Незабаром зловмисника зупинили на вулиці Нижній Вал.

Під час перевірки документів правоохоронці запитали у чоловіка, чи є у нього щось заборонене і чоловік, діставши пістолет, направив його на поліцейських.

Зброю вибили з рук, а після того, як приїхала слідчо-оперативна група з'ясувалося, що в багажному відділенні BMW був ще й автомат.

Дозвіл на зброю у чоловіка був, однак у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння.

Нещодавно ми писали, що у Києві хулігани з ночами почали проколювати колеса припаркованим автомобілям.

Невідомі месники порізали колеса в 30 авто.

Від хуліганів постраждали автомобілі, залишені на ділянці з 25-го по 37-й будинок по вулиці Ентузіастів.

В соцмережах сперечаються, якими мотивами керуються «кольщики гуми». То чи пошкодження коліс пояснюється ненавистю до автовласникам, то чи вандали намагаються завантажити замовленнями найближчий пункт шиномонтажу.

Нагадаємо, про НП в метро Києва: поїзди раптово зупинилися, кадри колапсу.

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