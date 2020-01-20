После остановки нарушителя произошло несколько интересных моментов

В Киеве полиция задержала нетрезвого водителя, который угрожал оружием

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Вскоре злоумышленника остановили на улице Нижний Вал.

Во время проверки документов правоохранители спросили молодого человека, есть ли у него что-то запрещенное и мужчина, достав пистолет, направил его на полицейских.

Оружие выбили из рук, а после того, как приехала следственно-оперативная группа выяснилось, что в багажном отделении BMW еще и автомат.

Разрешения на оружие у мужчины были, однако у него заметили признаки алкогольного опьянения.

Недавно мы писали, что в Киеве хулиганы по ночам начали прокалывать колеса припаркованным автомобилям.

Неизвестные мстители порезали колеса в 30 авто.

От хулиганов пострадали автомобили, оставленные на участке с 25-го по 37-й дом по улице Энтузиастов.

В соцсетях спорят, какими мотивами руководствуются «кольщики резины». То ли повреждение колес объясняется ненавистью к автовладельцам, то ли вандалы пытаются загрузить заказами ближайший пункт шиномонтажа.

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