В Киеве полиция задержала нетрезвого водителя, который угрожал оружием
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Вскоре злоумышленника остановили на улице Нижний Вал.
Во время проверки документов правоохранители спросили молодого человека, есть ли у него что-то запрещенное и мужчина, достав пистолет, направил его на полицейских.
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Оружие выбили из рук, а после того, как приехала следственно-оперативная группа выяснилось, что в багажном отделении BMW еще и автомат.
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