В Києві хулігани вночі почали проколювати колеса припаркованим автомобілям

Невідомі месники порізали колеса в 30 авто, повідомляє Рoliteka.net.

Як пише сторінка dtp.kiev.ua у Facebook, від хуліганів постраждали автомобілі, залишені на ділянці з 25-го по 37-й будинок по вулиці Ентузіастів.

В соцмережах сперечаються, якими мотивами керуються «кольщики гуми».

То чи пошкодження коліс пояснюється ненавистю до автовласників, то чи вандали намагаються завантажити замовленнями найближчий пункт шиномонтажу.

Нещодавно ми писали, що вранці 20 січня Київ завмер у заторах через снігу.

Масштабні пробки традиційно утворилися на мостах, у центрі Києва, а також на проспектах Бандери і Перемоги.

З самого ранку в місті вже зафіксували понад 10 аварій. Згідно з даними сервісу Google Maps, пробка утворилася на проспекті Бажана, Дарницькому мосту і шосе. Тягнучка застигла на мосту Патона і проспекті Соборності. Бульвари Перова і Шухевича також стоять в пробках.

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