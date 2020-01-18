Мер Києва Віталій Кличко припустив, столичні комунальники закупили техніку з "шаленою" накруткою

Як повідомляє Politeka на це звернув увагу ексначальник Головного управління Національної поліції Луганській області Юрій Покиньборода.

Так, причиною обурення стало те, що мер столиці Віталій Кличко допустив придбання комунальниками техніки за завищеними цінами. Накрутка досягала 241%.

"Шановні пане Президент і Генеральний прокурор. Коли ви вже почнете мером Києва!? До яких пір ця гн*да буде красти у киян гроші!?" – йдеться у зверненні.

Як повідомляє видання Ua-Times, був проведений аудит підприємства "Київзеленбуд", який виявив "безпідставне збільшення ціни на товар та укладення нікчемних договорів, які призвели до незаконних видатків майже на 2 млн гривень".

Наприклад, вакуумні пилососи були придбані з накруткою в 183,1%. Інша техніка закуповувалася з накруткою від 95% до 241%.

"При цьому у фахівців, які проводили аудит, виникли питання щодо невідповідності умов договорів пропозицій учасників-переможців і вимог тендерної документації. А самі механічні транспортні засоби не пройшли відповідну реєстрацію на підприємстві. Тому невідомо, чи взагалі вони надійшли на «Київзеленбуд»,чи ні", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, комунальники погосподарювали і в ботсаду імені Фоміна. Про це на своїй сторінці у Facebook пише блогер і урбаніст Володимир Хенгистов.

Після реконструкції звідти зникли перші в Києві електричні ліхтарі, які ще на початку 1890-х років встановлювала фірма «Савицький і Страус».

На їх місці з'явилися зелені стовпи.

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