Выяснилось, что коммунальщики похозяйничали и в ботсаду имени Фомина.
Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и урбанист Владимир Хенгистов.
После реконструкции оттуда исчезли первые в Киеве электрические фонари, которые еще в начале 1890-х годов устанавливала фирма «Савицкий и Страус».
На их месте появились такие вот зеленые столбы.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Путин потерпел фиаско, судьба Донбасса предрешена: Его свергнут...
Новый позор "Укрзализныци" поставил на уши украинцев: "И это Интерсити?"
Бесстыжая Каминская без одежды и стыда показала самое сокровенное крупным планом: "Сказочная"
Победительница "Танців з зірками" кардинально сменила имидж: "На принцессу Диану похожа"
КП "Київміськсвітло", Київська міська державна адміністрація - КМДА, надеюсь, вы утилизировали всю эту историческую рухлядь?