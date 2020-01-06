Выяснилось, что коммунальщики похозяйничали и в ботсаду имени Фомина.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и урбанист Владимир Хенгистов.

После реконструкции оттуда исчезли первые в Киеве электрические фонари, которые еще в начале 1890-х годов устанавливала фирма «Савицкий и Страус».

На их месте появились такие вот зеленые столбы.

КП "Київміськсвітло", Київська міська державна адміністрація - КМДА, надеюсь, вы утилизировали всю эту историческую рухлядь?