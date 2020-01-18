Мэр Киева Виталий Кличко допустил, чтобы столичные коммунальщики закупили технику с "бешеной" накруткой

Как сообщает Politeka на это обратил внимание экс-начальник Главного управления Национальной полиции Луганской области Юрий Покиньборода.

Так, причиной возмущений стало то, что мэр столицы Виталий Кличко допустил приобретение коммунальщиками техники по завышенным ценам. Накрутка достигала 241%.

"Уважаемые господин Президент и Генеральный прокурор. Когда вы уже займетесь мэром Киева!? До каких пор эта гн*да будет воровать у киевлян деньги!?" – говорится в обращении.

Как сообщает издание Ua-Times, был проведен аудит предприятия "Киевзеленстрой", который выявил "безосновательное увеличение цены на товар и заключение ничтожных договоров, которые привели к незаконным расходам почти на 2 млн гривен".

К примеру, вакуумные пылесосы были приобретены с накруткой в 183,1%. Остальная техника закупалась с накруткой от 95% до 241%.

"При этом у специалистов, которые проводили аудит, возникли вопросы, к несоответствию условий договоров предложениям участников-победителей и требованиям тендерной документации. А сами механические транспортные средства не прошли соответствующую регистрацию на предприятии. Поэтому неизвестно, вообще они поступили на «Киевзеленстрой» или нет", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, коммунальщики похозяйничали и в ботсаду имени Фомина. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и урбанист Владимир Хенгистов.

После реконструкции оттуда исчезли первые в Киеве электрические фонари, которые еще в начале 1890-х годов устанавливала фирма «Савицкий и Страус».

На их месте появились зеленые столбы.

Напомним, коммунальщики Киева укладывают асфальт на лужи: видео «ремонта».

Также Politeka писала, что в Киеве коммунальщики устроили дикую драку и искупались в грязи: эпичное видео.

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