У київському метро почнуть виписувати штрафи

Київський метрополітен виступає з ініціативою про притягнення винних до відповідальності.

"Поки що в Адмінкодексі не передбачено покарання за порушення правил метрополітену. Потрібно вводити штрафи, як це роблять в Європі", – вважає радник начальника КП Наталка Макогон.

Нові правила метрополітену, які приняли в Київраді ще в листопаді-2019, не діють через відсутність можливості покарання порушників.

Серед порушників найбільше в метро музикантів і співаків, а також жебраків, яких неможливо покарати зараз через відсутність законодавчих норм.

Крім того, нещодавно ми писали, що в Києві відкладається на рік запуск нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії в бік Виноградаря.

Про це повідомив голова наглядової ради «Київметробуд» Олег Токарев.

«Зірвані терміни на рік. На рік переноситься запуск», — сказав чиновник.

Головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкин теж вважає, що будівництво не буде завершено у встановлені терміни.

Він повідомляє, що зараз відставання від планів на 7-8 місяців.

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