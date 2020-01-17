У київському метро почнуть виписувати штрафи
Київський метрополітен виступає з ініціативою про притягнення винних до відповідальності.
"Поки що в Адмінкодексі не передбачено покарання за порушення правил метрополітену. Потрібно вводити штрафи, як це роблять в Європі", – вважає радник начальника КП Наталка Макогон.
Нові правила метрополітену, які приняли в Київраді ще в листопаді-2019, не діють через відсутність можливості покарання порушників.
Погодні гойдалки змусять українців страждати, морози атакують з новою силою: свіжий прогноз
Зірка «Танців з зірками» в одному бікіні блиснула фігурою на відпочинку: "Ого, розмір!"
Пугачова перейшла всі межі і забрала у коханця найпотаємніше: "А мені плювати..."
Місцеві вибори в Києві: мешканці столиці зізналися, кого хочуть бачити мером – соцдослідження
Серед порушників найбільше в метро музикантів і співаків, а також жебраків, яких неможливо покарати зараз через відсутність законодавчих норм.
Крім того, нещодавно ми писали, що в Києві відкладається на рік запуск нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії в бік Виноградаря.
Про це повідомив голова наглядової ради «Київметробуд» Олег Токарев.
«Зірвані терміни на рік. На рік переноситься запуск», — сказав чиновник.
Головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкин теж вважає, що будівництво не буде завершено у встановлені терміни.
Він повідомляє, що зараз відставання від планів на 7-8 місяців.
Також ми писали, дітей терміново евакуювали школи під Києвом: "в будівлі залишився один учень"
Також Politeka писала, що діти таємничо зникли під Києвом: з'явилися фото і прикмети зниклих.
Як повідомляла Politeka, в Києві з'явилася небезпечна зупинка, лякаючі фото.