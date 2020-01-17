В одній зі шкіл Броварів (Київська область) в навчальний час невідомі розпилили сльозогінний газ

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції Київської області.

За інформацією поліції, речовина невідомого походження розпилили на третьому поверсі навчального закладу. В даний час на місці працюють рятувальники, працівники ювенальної превенції та медики. У зв'язку з інцидентом заняття довелося тимчасово зупинити.

“Щоб попередити важкі наслідки, всіх учнів евакуювали зі школи. Надалі заняття відновили", – йдеться у повідомленні.

Судячи з наявного фото, на місце подій прибула пожежна машина, а діти чекали розвитку подій біля ганку школи.

На даний час ніхто з працівників та учнів школи в лікарню не звертався. Поліція встановлює винуватця, йдеться в повідомленні.

Раніше ми вже повідомляли про аналогічний випадок. У школі №155 Кривому Розі рятувальники эвакуировали 570 дітей і 44 співробітника пслетого того, як один з учнів розпилив перцевий балончик. В результаті інциденту постраждала восьмикласниця. Втім батьки відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, що мати хлопчика, влаштувала скандал з побиттям сина в приватній школі Одеси, несподівано відмовилася від усіх претензій. Спочатку мати 8-річного учня виклала ролик, на якому видно, як вчителька б'є дитину у дворі школи. Вчительку звільнили, а мати хлопчика відмовилася від своїх претензій і видалила відео.

Тим часом у Дніпрі поліція отримала повідомлення про бомбу в одній з шкіл міста. Довелося евакуювати понад 700 дітей і вчителів. Бомбу так і не знайшли.

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