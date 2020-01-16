В Києві відкладається на рік запуск нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії в бік Виноградаря

Про це повідомив голова наглядової ради «Київметробуд» Олег Токарев.

«Зірвані терміни на рік. На рік переноситься запуск», — сказав чиновник.

Головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкин теж вважає, що будівництво не буде завершено у встановлені терміни.

Він повідомляє, що зараз відставання від планів на 7-8 місяців.

Нещодавно ми писали, що на Виноградарі стався прорив комунальних мереж .

Після того, як окропом залило територію біля торгово-розважального центру «Магеллан», приміщення торгово-розважального центру Ocean Plaza і район Повітрофлотського проспекту, комунальні катаклізми дісталися Виноградаря.

Про це в соціальних мережах пишуть кияни.

Як зазначають у столичних пабліках, на цей раз «плаває» проспект Правди, 68Б.

Крім того, ми писали, що в метро Києва знову утворилася величезна черга біля турнікетів.

На фото видно, як біля турнікетів метрополітену ввечері 14 січня в черзі стоять десятки людей, які намагаються потрапити на ескалатор.

Більш швидко просувається черга для пасажирів, що пред'являють посвідчення на безкоштовний проїзд. Очевидці заявили, що на станції метрополітену працюють лише два турнікети.