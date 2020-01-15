Публічна бібліотека Нью-Йорка виклала у вільний доступ майже 200 000 зображень зі своїх архівів
Колекція включає фотографії, малюнки, відскановані версії документів, старовинних карт, поштових листівок, повідомляє Bird In Flight.
В архіві бібліотеки є і фотографії Києва, зроблені на початку XX століття.
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До речі, нещодавно ми писали, що в мережі показали фото зниклого озера в Києві.
«Озеро Дарницьке, знаходилося приблизно на місці сучасного автобусного парку № 2 між вул. Празька і Азербайджанська. Зникло в 1950-ті роки. Фото початку ХХ-го століття», – йдеться у повідомленні.
За статистикою, ще в 1991–му у Києві було 486 водойм, а вже в 2018–му залишилося всього 380.
Зараз місце, де знаходилося озеро виглядає так:
Нагадаємо, про потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарены окропом.
Як повідомляла Politeka, у Києві техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.
Також Politeka писала, що люди в Ocean Plaza кричали від болю, кількість постраждалих зросла.