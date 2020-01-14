В районі Шулявки після прориву труб вулицю затопило окропом, через який повільно “пропливають” автомобілі, повідомляє dtp.kiev.ua

14 січня в столиці відбулася нова комунальна аварія. На цей раз “жертвою” прориву тепломережі стала вулиця Нижнеключевая, яка знаходиться в районі Шулявки.

За інформацією ЗМІ, прорив труб стався неподалік від ЖК Campus. У дворі окропом затопило дорогу, йде пара. При цьому комунальні служби на момент публікації новини відсутні на місці події.

Нагадаємо, що число постраждалих внаслідок прориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві, який відбувся у понеділок, 13 січня, зросла до 10 осіб.

Гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Відвідувачів евакуювали, при цьому 6 осіб рятувальники винесли з будівлі на руках.

Олена Сердюк-Слушаенко на своїй сторінці в Facebook розповіла, що в момент аварії перебувала в магазині.

«Мала всі шанси зваритися в окропі в ліфті. Фільми катастроф відпочивають. Прорвало магістральний трубопровід гарячого водопостачання, потоки окропу прорвали стіну на нульовому поверсі "Океан Плаза" і водоспадами хлинули прямо у взуттєвий відділ. Дівчина-продавець була заблокована у відділі киплячою водою, у мене на очах її виніс на руках охоронець, але так як вона кричала від болю, то ноги швидше за все постраждали", – розповіла жінка.

Катастрофа застала комунальні служби і адміністрацію ТЦ зненацька, повідомляють свідки події. Так, людям доводилося "прохати" адміністрацію заблокувати ліфти.

Нагадаємо, потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа в Києві: окріп б'є прямо з-під землі.

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