В районе Шулявки после прорыва труб улицы оказались затоплены кипятком, через которые медленно “проплывают” автомобили, сообщает dtp.kiev.ua

14 января в столице произошла новая коммунальная авария. На этот раз “жертвой” прорыва теплосети стала улица Нижнеключевая, которая находится в районе Шулявки.

По информации СМИ, прорыв труб произошел неподалеку от ЖК Campus. Во дворе кипятком затопило дорогу, идет пар. При этом коммунальные службы на момент публикации новости отсутствовали на месте происшествия.

Напомним, что число пострадавших результате прорыва трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, возросло до 10 человек.

Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Посетителей эвакуировали, при этом 6 человек спасателям пришлось выносить из здания на руках.

Елена Сердюк-Слушаенко в Facebook рассказала, что в момент аварии находилась в магазине.

«Имела все шансы свариться в кипятке в лифте. Фильмы катастроф отдыхают. Прорвало магистральный трубопровод горячего водоснабжения, потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже "Океан Плазы" и водопадами хлынули прямо в обувной отдел. Девушка-продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но так как она кричала от боли, то ноги скорее всего пострадали", – рассказала женщина.

Катастрофа застала коммунальные службы и администрацию ТЦ в расплох, сообщают свидетели происшествия. Так, людям приходилось "упрашивать" администрацию заблокировать лифты.

Авария произошла в рабочее время, поэтому многие пользователи засняли прорыв. Масштабы аварии оказались впечатляющими.

Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что возле заблокированного Ocean Plaza заметили Путина: фото с места событий.



