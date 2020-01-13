В Киеве возле затопленного кипятком торгового центра Ocean Plaza маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт

ЧП произошло вечером в понедельник, 13 января, после прорыва теплотрассы в районе Лыбедской рядом с ТРЦ Ocean Plaza. Кипяток затопил нулевой этаж торгового центра, кроме того, пострадали автомобили, оставленные на парковке.

Также стало известно, что из-за прорыва теплотрассы провалился асфальт, в результате чего на дороге появились две большие ямы. В одну из них попала маршрутка с пассажирами.

Позже дорогу рядом с местом ЧП перекрыли. Об этом сообщает Информатор.

Спасатели эвакуировали из автобуса четырех пассажиров, а также вывели еще троих из троллейбуса, который оказался в паровой ловушке. Известно, что помимо ТРЦ кипяток также попал в магазин Ашан. Людей из затопленных зданий эвакуировали. При этом пятерых человек спасателям пришлось выносить на руках.

Спасатели сообщают, что как минимум одна женщина получила ожоги ног, однако, по словам очевидцев, пострадавших больше. Кроме того, в сети появились кадры, на которых видно, что посетители Ocean Plaza пытались выбить окна на первом этаже, чтобы спастись из затопленного кипятком ТРЦ.

На месте прорыва работают коммунальщики, сотрудники ГСЧС, а также правоохранители и медики. Причина прорыва теплотрассы остается неизвестной.

Напомним, как стало известно ранее, киевский ТРЦ «Ocean Plaza» залило кипятком, из-за чего некоторые посетители обварили себе ноги.

«В Киеве ТРЦ "Ocean Plaza" затопило кипятком. Люди обварили себе ноги. Есть риск замыкания, вследствие чего может начаться пожар», - сообщалось в соцсетях.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, как несколько этажей ТРЦ буквально залило кипятком. Это все сопровождается криками людей, которые пытаются спастись от воды.

«Сидели в Рукколе – прорвало горячую воду. Никогда такого не видел. Посмотрите на этот кошмар. Пипец. Это Оушен – центр Киева», - говорит один из очевидцев инцидента.

Также до этого сообщалось, что пожар в ТРЦ Киева разгорелся 13 сентября, возгорание произошло в хлебобулочном отделе супермаркета. 13 сентября в супермаркете «Ашан», который находится в ТРЦ Ocean Plaza, вспыхнул пожар.

В Киеве на Лыбедской прорвало трубу: Ocean Plaza затопило кипятком, возле ТРЦ «Богдан» провалился вместе с асфальтом Gepostet von Информатор Киев am Montag, 13. Januar 2020

Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что возле заблокированного Ocean Plaza заметили Путина: фото с места событий.