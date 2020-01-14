За останні 2 тижні це вже третя пожежа на залізниці

Пасажирський поїзд Шостка-Київ загорівся на ходу

Як повідомляють очевидці, вогняна НП сталася вдень 13 січня в Чернігівській області між селами Халимоново і Бахмачем. Обійшлося без постраждалих. В результаті голову поїзда довелося міняти, а пасажири прибули на кінцеву станцію Київ-Пасажирський із запізненням на 6 годин.

Як передає телеграм-канал PavlovskyNews, в «Укразалізниці» з цього приводу буде створена спеціальна комісія для встановлення причин спалаху. За останні 2 тижні це вже третя пожежа на залізниці.

Нещодавно ми писали, що на Центральному київському вокзалі стало погано одному з пасажирів приміського електропоїзда «Київ-Фастів».

Чоловік потребував термінової медичної допомоги, проте співробітники вокзалу не поспішали допомагати йому, повідомляють очевидці інциденту.

Пасажир знаходився в електропоїзді і раптово йому стало погано, і інші пасажири почали шукати спосіб йому допомогти.

Вони спробували зв'язатися з диспетчером, але він не відповідав на дзвінки. Тривожна кнопка ні в одному з вагонів не спрацювала.

Присутні винесли постраждалого на перон, викликали до нього швидку допомогу. Проте медики так і не прибули на виклик, а працівник вокзалу, до якого звернулися за допомогою жалісливі пасажири, тільки розвів руками зі словами «А що я зроблю?»

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